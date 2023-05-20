В Кургане подростки на самокатах мешают работе аттракционов в ЦПКиО

В ЦПКиО Кургана самокатчики цепляются за аттракционы и пугают детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане подростки на самокатах цепляются за аттракцион паровозик в Центральном парке культуры и отдыха, пугают детей, а на замечания реагируют нагло и хамят. Об этом написала в жалобе жительница областного центра.

«Мы с ребенком ехали на паровозике в ЦПКиО, хотели получить радость на аттракционе за свои деньги. Однако два подростка на самокатах зацепились за вагончик и мешали отдыхающим. Я боялась, что они, случайно могут схватиться за моего ребенка и напугать его», — пожаловалась горожанка на курганском сайте «Обратись».

По словам женщины, работник аттракциона сделал замечание самокатчикам, но они в ответ начали грубить и снимать происходящее на смартфоны. Горожанка была возмущена тем, что никто не останавливает этих подростков.

«Я спросила у водителя паровозика, часто ли такое бывает, он ответил, что постоянно. Работник боится порчи имущества подростками, но никаких действий администрация не предпринимает», — уточнила жительница Кургана в своем обращении.

Представители департамента социальной политики мэрии Кургана написали в ответе горожанке на портале «Обратись», что для решения данной проблемы администрация ЦПКиО будет ежедневно направлять записи с камер видеонаблюдения в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте долгостроя в Центральном парке культуры и отдыха планируют построить центр для детских развлечений. Объект был заброшен на десятки лет.