20 мая 2023
19 мая 2023

В Кургане подростки на самокатах мешают работе аттракционов в ЦПКиО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День молодежи. Курган, цпкио, самокат
В ЦПКиО Кургана самокатчики цепляются за аттракционы и пугают детей Фото:

В Кургане подростки на самокатах цепляются за аттракцион паровозик в Центральном парке культуры и отдыха, пугают детей, а на замечания реагируют нагло и хамят. Об этом написала в жалобе жительница областного центра.

«Мы с ребенком ехали на паровозике в ЦПКиО, хотели получить радость на аттракционе за свои деньги. Однако два подростка на самокатах зацепились за вагончик и мешали отдыхающим. Я боялась, что они, случайно могут схватиться за моего ребенка и напугать его», — пожаловалась горожанка на курганском сайте «Обратись».

По словам женщины, работник аттракциона сделал замечание самокатчикам, но они в ответ начали грубить и снимать происходящее на смартфоны. Горожанка была возмущена тем, что никто не останавливает этих подростков.

«Я спросила у водителя паровозика, часто ли такое бывает, он ответил, что постоянно. Работник боится порчи имущества подростками, но никаких действий администрация не предпринимает», — уточнила жительница Кургана в своем обращении.

Представители департамента социальной политики мэрии Кургана написали в ответе горожанке на портале «Обратись», что для решения данной проблемы администрация ЦПКиО будет ежедневно направлять записи с камер видеонаблюдения в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте долгостроя в Центральном парке культуры и отдыха планируют построить центр для детских развлечений. Объект был заброшен на десятки лет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане подростки на самокатах цепляются за аттракцион паровозик в Центральном парке культуры и отдыха, пугают детей, а на замечания реагируют нагло и хамят. Об этом написала в жалобе жительница областного центра. «Мы с ребенком ехали на паровозике в ЦПКиО, хотели получить радость на аттракционе за свои деньги. Однако два подростка на самокатах зацепились за вагончик и мешали отдыхающим. Я боялась, что они, случайно могут схватиться за моего ребенка и напугать его», — пожаловалась горожанка на курганском сайте «Обратись». По словам женщины, работник аттракциона сделал замечание самокатчикам, но они в ответ начали грубить и снимать происходящее на смартфоны. Горожанка была возмущена тем, что никто не останавливает этих подростков. «Я спросила у водителя паровозика, часто ли такое бывает, он ответил, что постоянно. Работник боится порчи имущества подростками, но никаких действий администрация не предпринимает», — уточнила жительница Кургана в своем обращении. Представители департамента социальной политики мэрии Кургана написали в ответе горожанке на портале «Обратись», что для решения данной проблемы администрация ЦПКиО будет ежедневно направлять записи с камер видеонаблюдения в правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте долгостроя в Центральном парке культуры и отдыха планируют построить центр для детских развлечений. Объект был заброшен на десятки лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...