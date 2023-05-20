20 мая 2023
19 мая 2023
18 мая 2023

Беженцы из Херсонской области вновь прибыли в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штаб помощи беженцам службы Милосердие. Екатеринбург , православная служба милосердия, штаб помощи беженцам
Всего 21 мая прибыли пять человек Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

В Тюмень 21 мая прибыли вынужденные переселенцы из Херсонской области. Об этом сообщает Информационный центра правительства Тюменской области.

«В Тюмень из Херсонской области прибыли пять вынужденных переселенцев. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития», — сообщает Инфоцентр.

Прибывшим окажет медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Вынужденных переселенцев направят в Пункты временного размещения Тюмени.

Ранее URA.RU писало о беженцах из Херсонской области. Всего за май 2023 года в Тюмень прибыло 20 человек.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмень 21 мая прибыли вынужденные переселенцы из Херсонской области. Об этом сообщает Информационный центра правительства Тюменской области. «В Тюмень из Херсонской области прибыли пять вынужденных переселенцев. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития», — сообщает Инфоцентр. Прибывшим окажет медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Вынужденных переселенцев направят в Пункты временного размещения Тюмени. Ранее URA.RU писало о беженцах из Херсонской области. Всего за май 2023 года в Тюмень прибыло 20 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...