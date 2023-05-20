Беженцы из Херсонской области вновь прибыли в Тюмень

21 мая 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Всего 21 мая прибыли пять человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Тюмень 21 мая прибыли вынужденные переселенцы из Херсонской области. Об этом сообщает Информационный центра правительства Тюменской области. «В Тюмень из Херсонской области прибыли пять вынужденных переселенцев. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития», — сообщает Инфоцентр. Прибывшим окажет медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Вынужденных переселенцев направят в Пункты временного размещения Тюмени. Ранее URA.RU писало о беженцах из Херсонской области. Всего за май 2023 года в Тюмень прибыло 20 человек.

В Тюмень 21 мая прибыли вынужденные переселенцы из Херсонской области. Об этом сообщает Информационный центра правительства Тюменской области. «В Тюмень из Херсонской области прибыли пять вынужденных переселенцев. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития», — сообщает Инфоцентр. Прибывшим окажет медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Вынужденных переселенцев направят в Пункты временного размещения Тюмени. Ранее URA.RU писало о беженцах из Херсонской области. Всего за май 2023 года в Тюмень прибыло 20 человек.