Зеленский признал, что Бахмут находится «не в руках Украины»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю Бахмута (Артемовска). Об этом он заявил на полях саммита G7 в Хиросиме.
«Президент Зеленский сказал: „Я думаю, что нет“. Его спросили, находится ли Бахмут все еще в руках Украины», —
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