Зеленский признал потерю Бахмута. Видео

21 мая 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Зеленский признал, что Бахмут находится «не в руках Украины» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю Бахмута (Артемовска). Об этом он заявил на полях саммита G7 в Хиросиме. «Президент Зеленский сказал: „Я думаю, что нет“. Его спросили, находится ли Бахмут все еще в руках Украины», — передает Sky News. Зеленский также отметил, что от города «мало что осталось» и он «разрушен».

Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю Бахмута (Артемовска). Об этом он заявил на полях саммита G7 в Хиросиме. «Президент Зеленский сказал: „Я думаю, что нет“. Его спросили, находится ли Бахмут все еще в руках Украины», — передает Sky News. Зеленский также отметил, что от города «мало что осталось» и он «разрушен».