Зеленский признал потерю Бахмута. Видео

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Зеленский признал, что Бахмут находится «не в руках Украины» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю Бахмута (Артемовска). Об этом он заявил на полях саммита G7 в Хиросиме.

«Президент Зеленский сказал: „Я думаю, что нет“. Его спросили, находится ли Бахмут все еще в руках Украины», — передает Sky News. Зеленский также отметил, что от города «мало что осталось» и он «разрушен».

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Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю Бахмута (Артемовска). Об этом он заявил на полях саммита G7 в Хиросиме. «Президент Зеленский сказал: „Я думаю, что нет“. Его спросили, находится ли Бахмут все еще в руках Украины», — передает Sky News. Зеленский также отметил, что от города «мало что осталось» и он «разрушен».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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