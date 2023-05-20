20 мая 2023
19 мая 2023

Герой «Реальных пацанов» призвал земляков беречь Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум активных граждан "Сообщество". День второй. Москва, пермь2, богданов антон
Актер из Перми призвал земляков беречь столицу Прикамья Фото:

Актер сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов призвал земляков накануне 300-летнего юбилея краевой столицы — беречь Пермь. Об этом артист рассказал в видеообращении к горожанам.

«Я призываю всех пермяков и гостей столицы края, давайте беречь родной город. Надо сохранять газоны, клумбы, фонтаны, скверы, улицы, лавки. Это все создает образ нашего города», — сказал в видеообращении Богданов. Ролик с обращением артиста опубликовал в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Махонин написал в посте, что Антон Богданов — это амбассадор Перми и всего самого доброго в российском кино. По мнению губернатора Прикамья, звезда «Реальных пацанов» — талантливый актер, режиссер и просто отличный парень.

Ранее URA.RU писало, что актер Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», пригласил пермяков принять участие в арт-субботнике. Мероприятие было запланировано в поселке Теплая гора.

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Актер сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов призвал земляков накануне 300-летнего юбилея краевой столицы — беречь Пермь. Об этом артист рассказал в видеообращении к горожанам. «Я призываю всех пермяков и гостей столицы края, давайте беречь родной город. Надо сохранять газоны, клумбы, фонтаны, скверы, улицы, лавки. Это все создает образ нашего города», — сказал в видеообращении Богданов. Ролик с обращением артиста опубликовал в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Махонин написал в посте, что Антон Богданов — это амбассадор Перми и всего самого доброго в российском кино. По мнению губернатора Прикамья, звезда «Реальных пацанов» — талантливый актер, режиссер и просто отличный парень. Ранее URA.RU писало, что актер Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», пригласил пермяков принять участие в арт-субботнике. Мероприятие было запланировано в поселке Теплая гора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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