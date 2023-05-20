Герой «Реальных пацанов» призвал земляков беречь Пермь

Актер сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов призвал земляков накануне 300-летнего юбилея краевой столицы — беречь Пермь. Об этом артист рассказал в видеообращении к горожанам.
«Я призываю всех пермяков и гостей столицы края, давайте беречь родной город. Надо сохранять газоны, клумбы, фонтаны, скверы, улицы, лавки. Это все создает образ нашего города», — сказал в видеообращении Богданов. Ролик с обращением артиста опубликовал в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Махонин написал в посте, что Антон Богданов — это амбассадор Перми и всего самого доброго в российском кино. По мнению губернатора Прикамья, звезда «Реальных пацанов» — талантливый актер, режиссер и просто отличный парень.
Ранее URA.RU писало, что актер Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», пригласил пермяков принять участие в арт-субботнике. Мероприятие было запланировано в поселке Теплая гора.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.