Звезда «Реальных пацанов» зовет пермяков на уборку мусора и концерт. Видео

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов пригласил пермяков на арт-субботник

12 мая 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Пермяков пригласили с пользой провести время на природе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Актер Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», пригласил пермяков принять участие в арт-субботнике в поселке Теплая гора. Там запланирована уборка берега реки от мусора, экскурсия и концерт на природе. Видео с приглашением организаторы акции опубликовали в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «Я, как и вы, люблю и ценю природу Пермского края. И считаю ее уникальной. А также я убежден, что в наших силах ее сохранить. Поэтому с радостью приглашаю вас на арт-субботник», — обратился к пермякам актер. Он добавил, что участников ждут беседы с эко-единомышленниками, живая музыка и приятное времяпрепровождение. Субботник состоится 14 мая. В Перми сбор участников пройдет у памятника «Пермяк солены уши». В поселок Теплая гора участники прибудут в 11 часов утра и сразу начнут уборку мусора. После этого состоятся концерт фолк-группы Vinum Unicornis и экскурсия на гору Колпаки. Вечером участники арт-субботника вернутся в Пермь.

Актер Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», пригласил пермяков принять участие в арт-субботнике в поселке Теплая гора. Там запланирована уборка берега реки от мусора, экскурсия и концерт на природе. Видео с приглашением организаторы акции опубликовали в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «Я, как и вы, люблю и ценю природу Пермского края. И считаю ее уникальной. А также я убежден, что в наших силах ее сохранить. Поэтому с радостью приглашаю вас на арт-субботник», — обратился к пермякам актер. Он добавил, что участников ждут беседы с эко-единомышленниками, живая музыка и приятное времяпрепровождение. Субботник состоится 14 мая. В Перми сбор участников пройдет у памятника «Пермяк солены уши». В поселок Теплая гора участники прибудут в 11 часов утра и сразу начнут уборку мусора. После этого состоятся концерт фолк-группы Vinum Unicornis и экскурсия на гору Колпаки. Вечером участники арт-субботника вернутся в Пермь.