Греческий теннисист просил маму покинуть матч из-за разговоров на русском языке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Даниил Медведев, теннис, Даниил Медведев
Греческий теннисист проиграл Даниилу Медведеву (на фото) Фото:

Теннисист из Греции Стефанос Циципас попросил свою маму покинуть стадион во время полуфинального турнирного матча серии «Мастерс», на котором он выступал в паре с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисист боялся, что Медведев будет общаться с его семьей на русском языке.

«Циципас говорил своей маме, чтобы она не общалась с ним по-русски во время перерывов, потому что Медведев мог понять ее слова. Позже он попросил отца, чтобы он вывел маму со стадиона», — заявил комментатор события Ник Лестер, его слова приводит RT.

Медведев выиграл теннисный матч со счетом 7:5, 7:5. Игра шла почти два часа. Таким образом российский спортсмен вышел в финал «Мастерс», где сыграет против уроженца Дании Хольгера Рун, передает Sport 24.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Теннисист из Греции Стефанос Циципас попросил свою маму покинуть стадион во время полуфинального турнирного матча серии «Мастерс», на котором он выступал в паре с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисист боялся, что Медведев будет общаться с его семьей на русском языке. «Циципас говорил своей маме, чтобы она не общалась с ним по-русски во время перерывов, потому что Медведев мог понять ее слова. Позже он попросил отца, чтобы он вывел маму со стадиона», — заявил комментатор события Ник Лестер, его слова приводит RT. Медведев выиграл теннисный матч со счетом 7:5, 7:5. Игра шла почти два часа. Таким образом российский спортсмен вышел в финал «Мастерс», где сыграет против уроженца Дании Хольгера Рун, передает Sport 24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...