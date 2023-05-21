Греческий теннисист просил маму покинуть матч из-за разговоров на русском языке

21 мая 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Греческий теннисист проиграл Даниилу Медведеву (на фото) Фото: Rob Keating/Australian Open 2020 CC BY 2.0 © URA.RU Теннисист из Греции Стефанос Циципас попросил свою маму покинуть стадион во время полуфинального турнирного матча серии «Мастерс», на котором он выступал в паре с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисист боялся, что Медведев будет общаться с его семьей на русском языке. «Циципас говорил своей маме, чтобы она не общалась с ним по-русски во время перерывов, потому что Медведев мог понять ее слова. Позже он попросил отца, чтобы он вывел маму со стадиона», — заявил комментатор события Ник Лестер, его слова приводит RT. Медведев выиграл теннисный матч со счетом 7:5, 7:5. Игра шла почти два часа. Таким образом российский спортсмен вышел в финал «Мастерс», где сыграет против уроженца Дании Хольгера Рун, передает Sport 24 .

Теннисист из Греции Стефанос Циципас попросил свою маму покинуть стадион во время полуфинального турнирного матча серии «Мастерс», на котором он выступал в паре с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисист боялся, что Медведев будет общаться с его семьей на русском языке. «Циципас говорил своей маме, чтобы она не общалась с ним по-русски во время перерывов, потому что Медведев мог понять ее слова. Позже он попросил отца, чтобы он вывел маму со стадиона», — заявил комментатор события Ник Лестер, его слова приводит RT. Медведев выиграл теннисный матч со счетом 7:5, 7:5. Игра шла почти два часа. Таким образом российский спортсмен вышел в финал «Мастерс», где сыграет против уроженца Дании Хольгера Рун, передает Sport 24.