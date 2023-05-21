В Екатеринбурге водитель легковушки вылетел на встречку и устроил массовое ДТП. Фото

21 мая 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Авария произошла 21 мая примерно в 18 часов возле дома на улице Блюхера, 23 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге водитель Lada выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf, после чего отечественную легковушку отбросило в Honda Civic. В результате аварии пострадало три человека, в том числе 11-летний мальчик, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Lada допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen Golf. После машину Lada отбросило на Honda Civic. В результате аварии пострадал водитель Volkswagen и пассажир — 11-летний мальчик, а также водитель Honda», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 21 мая примерно в 18 часов возле дома на улице Блюхера, 23. Водителю отечественной иномарки 19 лет, его водительский стаж — девять месяцев. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель Lada выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf, после чего отечественную легковушку отбросило в Honda Civic. В результате аварии пострадало три человека, в том числе 11-летний мальчик, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Lada допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen Golf. После машину Lada отбросило на Honda Civic. В результате аварии пострадал водитель Volkswagen и пассажир — 11-летний мальчик, а также водитель Honda», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 21 мая примерно в 18 часов возле дома на улице Блюхера, 23. Водителю отечественной иномарки 19 лет, его водительский стаж — девять месяцев. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.