В Екатеринбурге водитель легковушки вылетел на встречку и устроил массовое ДТП. Фото

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, полиция, дпс
Авария произошла 21 мая примерно в 18 часов возле дома на улице Блюхера, 23 Фото:

В Екатеринбурге водитель Lada выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf, после чего отечественную легковушку отбросило в Honda Civic. В результате аварии пострадало три человека, в том числе 11-летний мальчик, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Lada допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen Golf. После машину Lada отбросило на Honda Civic. В результате аварии пострадал водитель Volkswagen и пассажир — 11-летний мальчик, а также водитель Honda», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 21 мая примерно в 18 часов возле дома на улице Блюхера, 23. Водителю отечественной иномарки 19 лет, его водительский стаж — девять месяцев. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Фото:

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В Екатеринбурге водитель Lada выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf, после чего отечественную легковушку отбросило в Honda Civic. В результате аварии пострадало три человека, в том числе 11-летний мальчик, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Lada допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen Golf. После машину Lada отбросило на Honda Civic. В результате аварии пострадал водитель Volkswagen и пассажир — 11-летний мальчик, а также водитель Honda», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 21 мая примерно в 18 часов возле дома на улице Блюхера, 23. Водителю отечественной иномарки 19 лет, его водительский стаж — девять месяцев. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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