Гладков: здание администрации села Головчино Белгородской области атаковано дроном 22 мая 2023 в 01:51 Размер текста - 17 + Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Грайворонском городском округе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Здание администрации села Головчино Белгородской области атаковано дроном. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «На здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. 20 мая саперы смогли обезвредить неразорвавшийся снаряд, который ранее попал в жилой дом в Белгородской области. Гладков сообщал, что жителей близлежащих домов временно переселят на безопасное расстояние. Здание администрации села Головчино Белгородской области атаковано дроном. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «На здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. 20 мая саперы смогли обезвредить неразорвавшийся снаряд, который ранее попал в жилой дом в Белгородской области. Гладков сообщал, что жителей близлежащих домов временно переселят на безопасное расстояние. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям