Гладков: здание администрации села Головчино Белгородской области атаковано дроном

Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Грайворонском городском округе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Здание администрации села Головчино Белгородской области атаковано дроном. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша», —
20 мая саперы смогли обезвредить неразорвавшийся снаряд, который ранее попал в жилой дом в Белгородской области. Гладков сообщал, что жителей близлежащих домов временно переселят на безопасное расстояние.
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