В Белгородской области обезвредили снаряд, попавший в жилой дом

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Саперы обезвредили снаряд в Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков (архивное фото) Фото:

Саперы смогли обезвредить неразорвавшийся снаряд, который ранее попал в жилой дом в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Жителей близлежащих домов временно переселяют на безопасное расстояние.

«Саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который попал в частное жилое домовладение в селе Архангельское Шебекинского округа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что саперы обезвредили снаряд на месте. Жителей близлежащих домов временно переселят на безопасное расстояние. Все ответственные службы находятся на объекте.

Ранее Гладков сообщал, что село Архангельское попало под обстрел. Тогда снаряд попал в частный жилой дом. Обошлось без пострадавших.

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Саперы смогли обезвредить неразорвавшийся снаряд, который ранее попал в жилой дом в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Жителей близлежащих домов временно переселяют на безопасное расстояние. «Саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который попал в частное жилое домовладение в селе Архангельское Шебекинского округа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что саперы обезвредили снаряд на месте. Жителей близлежащих домов временно переселят на безопасное расстояние. Все ответственные службы находятся на объекте. Ранее Гладков сообщал, что село Архангельское попало под обстрел. Тогда снаряд попал в частный жилой дом. Обошлось без пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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