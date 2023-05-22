Трихолог дала три совета по ежедневному уходу за волосами летом

Трихолог Нагайцева: в летнее время необходимо использовать шампунь для ежедневного мытья волос
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Клипарт Фен. Тюмень, фен, сушка волос
Ношение головных уборов летом убережет от выпадения волос, заявила Юлия Нагайцева Фото:

В летнее время года ежедневный уход за волосами должен включать в себя использование специального шампуня для ежедневного мытья волос, а также ношение головного убора и промывание волос после морских процедур. Об этом рассказала дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева.

«К своему основному шампуню можно добавить шампунь для ежедневного мытья», — передает слова Нагайцевой NEWS.ru. Она добавила, что ежедневный шампунь будет очень кстати для повторного за один день мытья головы.

Ношение головного убора поможет спасти волосы от солнечного ожога и дальнейшего их выпадения. Среди прочего после поездки на море и морских процедур поверхность головы нуждается в промывке пресной водой. Также при отдыхе на пляже не стоит забывать и о солнцезащитных средствах, заключила Нагайцева.

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В летнее время года ежедневный уход за волосами должен включать в себя использование специального шампуня для ежедневного мытья волос, а также ношение головного убора и промывание волос после морских процедур. Об этом рассказала дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. «К своему основному шампуню можно добавить шампунь для ежедневного мытья», — передает слова Нагайцевой NEWS.ru. Она добавила, что ежедневный шампунь будет очень кстати для повторного за один день мытья головы. Ношение головного убора поможет спасти волосы от солнечного ожога и дальнейшего их выпадения. Среди прочего после поездки на море и морских процедур поверхность головы нуждается в промывке пресной водой. Также при отдыхе на пляже не стоит забывать и о солнцезащитных средствах, заключила Нагайцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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