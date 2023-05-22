Трихолог дала три совета по ежедневному уходу за волосами летом

Трихолог Нагайцева: в летнее время необходимо использовать шампунь для ежедневного мытья волос

22 мая 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Ношение головных уборов летом убережет от выпадения волос, заявила Юлия Нагайцева Фото: Денис Моргунов © URA.RU В летнее время года ежедневный уход за волосами должен включать в себя использование специального шампуня для ежедневного мытья волос, а также ношение головного убора и промывание волос после морских процедур. Об этом рассказала дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. «К своему основному шампуню можно добавить шампунь для ежедневного мытья», — передает слова Нагайцевой NEWS.ru. Она добавила, что ежедневный шампунь будет очень кстати для повторного за один день мытья головы. Ношение головного убора поможет спасти волосы от солнечного ожога и дальнейшего их выпадения. Среди прочего после поездки на море и морских процедур поверхность головы нуждается в промывке пресной водой. Также при отдыхе на пляже не стоит забывать и о солнцезащитных средствах, заключила Нагайцева.

В летнее время года ежедневный уход за волосами должен включать в себя использование специального шампуня для ежедневного мытья волос, а также ношение головного убора и промывание волос после морских процедур. Об этом рассказала дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. «К своему основному шампуню можно добавить шампунь для ежедневного мытья», — передает слова Нагайцевой NEWS.ru. Она добавила, что ежедневный шампунь будет очень кстати для повторного за один день мытья головы. Ношение головного убора поможет спасти волосы от солнечного ожога и дальнейшего их выпадения. Среди прочего после поездки на море и морских процедур поверхность головы нуждается в промывке пресной водой. Также при отдыхе на пляже не стоит забывать и о солнцезащитных средствах, заключила Нагайцева.