Названы четыре способа избавиться от перхоти

Sport24: выбор способа борьбы с перхотью зависит от причины ее появления
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Клипарт Фен. Тюмень, фен, сушка волос
Способ избавиться от перхоти зависит от причины ее появления Фото:

Для избавления от перхоти необходимо пользоваться специальным шампунем, увлажнять кожу головы, исключить воздействие горячих температур и ввести в рацион необходимые витамины. Если данные способы не помогают, то лучше всего обратиться к врачу-дерматологу или трихологу.

«Если перхоть вызвана грибковой инфекцией, потребуется применение антимикотических лекарств и специальных шампуней. Если причина — сухость кожи головы, можно использовать увлажняющие и питательные шампуни и кондиционеры, а также избегать горячей воды и агрессивных средств для ухода за волосами. Перхоть может быть связана с недостатком питательных веществ, как витамин B6 и жирные кислоты Омега-3. При сильной перхоти необходимо обратиться к врачу-дерматологу или трихологу для получения дополнительных рекомендаций и возможного лечения», — информацию приводит издание sport.24.

Отмечается также, что выбор того или иного способа борьбы с перхотью напрямую связан с определением причины ее образования. При выборе шампуня учитывать тип кожи головы, а если после нескольких недель использования нужный эффект не наступил, то обязательно обратится к специалисту.

Ранее сообщалось, что по мнению трихолога Нагайцева волосы не пострадают от частого использования фена, если использовать современный аппарат и безопасный температурный режим, однако при неправильном его применении можно пересушить кожу. После такого воздействия может появиться чувство стянутости, зуд или перхоть и даже возможен ожог.

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Для избавления от перхоти необходимо пользоваться специальным шампунем, увлажнять кожу головы, исключить воздействие горячих температур и ввести в рацион необходимые витамины. Если данные способы не помогают, то лучше всего обратиться к врачу-дерматологу или трихологу. «Если перхоть вызвана грибковой инфекцией, потребуется применение антимикотических лекарств и специальных шампуней. Если причина — сухость кожи головы, можно использовать увлажняющие и питательные шампуни и кондиционеры, а также избегать горячей воды и агрессивных средств для ухода за волосами. Перхоть может быть связана с недостатком питательных веществ, как витамин B6 и жирные кислоты Омега-3. При сильной перхоти необходимо обратиться к врачу-дерматологу или трихологу для получения дополнительных рекомендаций и возможного лечения», — информацию приводит издание sport.24. Отмечается также, что выбор того или иного способа борьбы с перхотью напрямую связан с определением причины ее образования. При выборе шампуня учитывать тип кожи головы, а если после нескольких недель использования нужный эффект не наступил, то обязательно обратится к специалисту. Ранее сообщалось, что по мнению трихолога Нагайцева волосы не пострадают от частого использования фена, если использовать современный аппарат и безопасный температурный режим, однако при неправильном его применении можно пересушить кожу. После такого воздействия может появиться чувство стянутости, зуд или перхоть и даже возможен ожог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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