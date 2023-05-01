01 мая 2023

Врач-нутрициолог Новикова посоветовала, как бороться с выпадением волос

Врач-нутрициолог Новикова: для восстановления волос нужно повысить железо, цинк и медь в крови
© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная экспозиция в галерее "Главный проспект". Выставки Питера Пауля Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», Владимира Аксёнова «Обретение» и фотографа Франсуа Бертье. Екатеринбург , волосы, кудри, прическа, картина рубенса, кающаяся магдалина
Чтобы сохранить волосы здоровыми, важно поддерживать уровень цинка и железа, считает врач Фото:

Чтобы бороться с выпадением волос необходимо повысить в крови уровень железа, меди, марганца и цинка. Об этом рассказала натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова.

Выпадение волос напрямую связано с железодефицитной анемией, а точнее — с нехваткой нескольких важных микроэлементов: железа, цинка, меди, марганца, — рассказала Новикова «Мосленте». Врач подчеркнула, что при условии, что человек потребляет достаточное количество этих элементов, но волосы продолжают выпадать, то дело может быть в проблемах с перевариванием пищи. В этом случае стоит пройти обследование на соответствующие заболевания.

Ранее дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева рассказала о вреде народных средств по уходу за волосами и кожей. Согласно ее заявлению, они могут повлечь за собой дерматит.

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Чтобы бороться с выпадением волос необходимо повысить в крови уровень железа, меди, марганца и цинка. Об этом рассказала натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова. Выпадение волос напрямую связано с железодефицитной анемией, а точнее — с нехваткой нескольких важных микроэлементов: железа, цинка, меди, марганца, — рассказала Новикова «Мосленте». Врач подчеркнула, что при условии, что человек потребляет достаточное количество этих элементов, но волосы продолжают выпадать, то дело может быть в проблемах с перевариванием пищи. В этом случае стоит пройти обследование на соответствующие заболевания. Ранее дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева рассказала о вреде народных средств по уходу за волосами и кожей. Согласно ее заявлению, они могут повлечь за собой дерматит.
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