Врач-нутрициолог Новикова посоветовала, как бороться с выпадением волос Врач-нутрициолог Новикова: для восстановления волос нужно повысить железо, цинк и медь в крови 02 мая 2023 в 06:50 Размер текста - 17 + Чтобы сохранить волосы здоровыми, важно поддерживать уровень цинка и железа, считает врач Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чтобы бороться с выпадением волос необходимо повысить в крови уровень железа, меди, марганца и цинка. Об этом рассказала натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова. Выпадение волос напрямую связано с железодефицитной анемией, а точнее — с нехваткой нескольких важных микроэлементов: железа, цинка, меди, марганца, — рассказала Новикова «Мосленте». Врач подчеркнула, что при условии, что человек потребляет достаточное количество этих элементов, но волосы продолжают выпадать, то дело может быть в проблемах с перевариванием пищи. В этом случае стоит пройти обследование на соответствующие заболевания. Ранее дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева рассказала о вреде народных средств по уходу за волосами и кожей. Согласно ее заявлению, они могут повлечь за собой дерматит. Чтобы бороться с выпадением волос необходимо повысить в крови уровень железа, меди, марганца и цинка. Об этом рассказала натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова. Выпадение волос напрямую связано с железодефицитной анемией, а точнее — с нехваткой нескольких важных микроэлементов: железа, цинка, меди, марганца, — рассказала Новикова «Мосленте». Врач подчеркнула, что при условии, что человек потребляет достаточное количество этих элементов, но волосы продолжают выпадать, то дело может быть в проблемах с перевариванием пищи. В этом случае стоит пройти обследование на соответствующие заболевания. Ранее дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева рассказала о вреде народных средств по уходу за волосами и кожей. Согласно ее заявлению, они могут повлечь за собой дерматит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям