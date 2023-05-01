Врач-нутрициолог Новикова посоветовала, как бороться с выпадением волос

Чтобы бороться с выпадением волос необходимо повысить в крови уровень железа, меди, марганца и цинка. Об этом рассказала натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова.
Выпадение волос напрямую связано с железодефицитной анемией, а точнее — с нехваткой нескольких важных микроэлементов: железа, цинка, меди, марганца, — рассказала Новикова «Мосленте». Врач подчеркнула, что при условии, что человек потребляет достаточное количество этих элементов, но волосы продолжают выпадать, то дело может быть в проблемах с перевариванием пищи. В этом случае стоит пройти обследование на соответствующие заболевания.
Ранее дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева рассказала о вреде народных средств по уходу за волосами и кожей. Согласно ее заявлению, они могут повлечь за собой дерматит.
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