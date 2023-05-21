21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

В Мосгорсуде огласят вердикт обвиняемому в убийстве тюменской девочки Насти Муравьевой

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Виталий Бережной находится под арестом с августа 2021 года Фото:
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В Московском городском суде будет оглашен вердикт Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве восьмилетней девочек из Тюмени Насти Муравьевой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Заседание назначено на 22 мая.

«Вердикт по делу об убийстве Насти Муравьевой будет оглашен сегодня, 22 мая. Пока сложно сказать, каким будет решение присяжных», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В пресс-службу Московского городского суда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в тюменском микрорайоне Лесобаза 30 июня 2021 года. На ее поиски вышли как силовики, так и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было обнаружено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в совершении преступления, которым оказался Виталий Бережной. Он сознался в содеянном, но затем отказался от показаний, заявив, что оговорил себя под пытками силовиков. Дело Бережного рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных. Их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело об убийстве Насти Муравьевой передали для рассмотрения в Мосгорсуд.

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В Московском городском суде будет оглашен вердикт Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве восьмилетней девочек из Тюмени Насти Муравьевой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Заседание назначено на 22 мая. «Вердикт по делу об убийстве Насти Муравьевой будет оглашен сегодня, 22 мая. Пока сложно сказать, каким будет решение присяжных», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службу Московского городского суда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в тюменском микрорайоне Лесобаза 30 июня 2021 года. На ее поиски вышли как силовики, так и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было обнаружено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в совершении преступления, которым оказался Виталий Бережной. Он сознался в содеянном, но затем отказался от показаний, заявив, что оговорил себя под пытками силовиков. Дело Бережного рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных. Их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело об убийстве Насти Муравьевой передали для рассмотрения в Мосгорсуд.
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