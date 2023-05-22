Алексея Панина разыскивают по статье об оправдании терроризма
Российского актера Алексея Панина объявили в розыск. Информация появилась в базе данных МВД.
«Панин А.В. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе данных.
Ранее источники РИА Новостей сообщали, что против артиста завели дело по статье об оправдании терроризма. Сам Панин сейчас не находится в России.
Алексея Панина разыскивают по статье об оправдании терроризма
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