Актера Панина объявили в розыск. Скрин

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Алексея Панина разыскивают по статье об оправдании терроризма Фото:

Российского актера Алексея Панина объявили в розыск. Информация появилась в базе данных МВД.

«Панин А.В. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе данных.

Ранее источники РИА Новостей сообщали, что против артиста завели дело по статье об оправдании терроризма. Сам Панин сейчас не находится в России.

Алексея Панина разыскивают по статье об оправдании терроризма
Алексея Панина разыскивают по статье об оправдании терроризма
Фото:

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Российского актера Алексея Панина объявили в розыск. Информация появилась в базе данных МВД. «Панин А.В. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе данных. Ранее источники РИА Новостей сообщали, что против артиста завели дело по статье об оправдании терроризма. Сам Панин сейчас не находится в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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