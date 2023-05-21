Мэрия курганского округа проиграла суд местному жителю, которого обвиняла в клевете. Видео

22 мая 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Представители администрации пытались отстоять свою позицию в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области проиграла суд местному жителю, которого представители власти обвинили в клевете. Информация об этом размещена на сайте Щучанского районного суда. «Дела о защите неимущественных благ о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)», — указано на сайте суда. В январе местный предприниматель Карен Мардян опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте» видео, в котором обратился к администрации. Бизнесмен рассказал, что в городе не везде убирают снег. Из-за этого Мардян заявил, что местные власти, по его мнению, халатно относятся к своей работе. Бизнесмен рассказывал, что после публикации видео на него пожаловались в полицию. Марданян дал объяснение полиции после чего, по его словам, представители МВД отправили в администрацию отказ о возбуждении дела. После этого представители власти обратились в суд. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок не ответили.

Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области проиграла суд местному жителю, которого представители власти обвинили в клевете. Информация об этом размещена на сайте Щучанского районного суда. «Дела о защите неимущественных благ о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)», — указано на сайте суда. В январе местный предприниматель Карен Мардян опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте» видео, в котором обратился к администрации. Бизнесмен рассказал, что в городе не везде убирают снег. Из-за этого Мардян заявил, что местные власти, по его мнению, халатно относятся к своей работе. Бизнесмен рассказывал, что после публикации видео на него пожаловались в полицию. Марданян дал объяснение полиции после чего, по его словам, представители МВД отправили в администрацию отказ о возбуждении дела. После этого представители власти обратились в суд. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок не ответили.