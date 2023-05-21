21 мая 2023
20 мая 2023

Мэрия курганского округа проиграла суд местному жителю, которого обвиняла в клевете. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Представители администрации пытались отстоять свою позицию в суде Фото:

Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области проиграла суд местному жителю, которого представители власти обвинили в клевете. Информация об этом размещена на сайте Щучанского районного суда.

«Дела о защите неимущественных благ о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)», — указано на сайте суда.

В январе местный предприниматель Карен Мардян опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте» видео, в котором обратился к администрации. Бизнесмен рассказал, что в городе не везде убирают снег. Из-за этого Мардян заявил, что местные власти, по его мнению, халатно относятся к своей работе. Бизнесмен рассказывал, что после публикации видео на него пожаловались в полицию. Марданян дал объяснение полиции после чего, по его словам, представители МВД отправили в администрацию отказ о возбуждении дела. После этого представители власти обратились в суд.

На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок не ответили.

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Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области проиграла суд местному жителю, которого представители власти обвинили в клевете. Информация об этом размещена на сайте Щучанского районного суда. «Дела о защите неимущественных благ о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)», — указано на сайте суда. В январе местный предприниматель Карен Мардян опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте» видео, в котором обратился к администрации. Бизнесмен рассказал, что в городе не везде убирают снег. Из-за этого Мардян заявил, что местные власти, по его мнению, халатно относятся к своей работе. Бизнесмен рассказывал, что после публикации видео на него пожаловались в полицию. Марданян дал объяснение полиции после чего, по его словам, представители МВД отправили в администрацию отказ о возбуждении дела. После этого представители власти обратились в суд. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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