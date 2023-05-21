21 мая 2023
20 мая 2023

Мэрия Перми решила пополнить бюджет за счет ТЮЗа

Власти Перми потребовали от ТЮЗа компенсировать 600 тысяч рублей за перекрытую строителями парковку
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, памятник архитектуры, тюз пермь, дом любимовой, особняк любимовой
В ТЮЗе недоумевают от требований мэрии и просят помощи у губернатора Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В Перми идет строительство новой сцены Театра юного зрителя, для чего подрядчик перекрыл часть улицы Пермская. На закрытом участке находятся платные парковочные места, которые теперь не используются автомобилистами. Поэтому в мэрии решили взыскать с театра компенсацию недополученных от парковки средств. Об этом рассказали в ТЮЗе, подтвердив слова официальными документами.

«С 22.01.2022 до 31.05.2023 ООО „Северстрой“ организовало строительную площадку на территории ул. Пермской с ликвидацией 27 платных парковочных мест, что привело к недополучению бюджетом Перми 602 530,02 рубля. В связи с дефицитным характером бюджета города предлагаю вам изыскать возможность для компенсации указанной суммы», — говорится в письме и. о. главы Перми Эдуарда Хайруллина директору ТЮЗа Артему Агееву. Продлять срок перекрытия улицы до конца лета, как того просят строители, чиновники отказываются. Документ есть в распоряжении URA.RU.

В театре историю назвали «вызывающей недоумение». Там напоминают, что новая сцена ТЮЗа один из проектов к 300-летию Перми, «призванный украсить и оживить исторический центр города». Руководство театра 22 мая направило письма спикеру гордумы Дмитрию Малютину и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой разобраться в ситуации.

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В Перми идет строительство новой сцены Театра юного зрителя, для чего подрядчик перекрыл часть улицы Пермская. На закрытом участке находятся платные парковочные места, которые теперь не используются автомобилистами. Поэтому в мэрии решили взыскать с театра компенсацию недополученных от парковки средств. Об этом рассказали в ТЮЗе, подтвердив слова официальными документами. «С 22.01.2022 до 31.05.2023 ООО „Северстрой“ организовало строительную площадку на территории ул. Пермской с ликвидацией 27 платных парковочных мест, что привело к недополучению бюджетом Перми 602 530,02 рубля. В связи с дефицитным характером бюджета города предлагаю вам изыскать возможность для компенсации указанной суммы», — говорится в письме и. о. главы Перми Эдуарда Хайруллина директору ТЮЗа Артему Агееву. Продлять срок перекрытия улицы до конца лета, как того просят строители, чиновники отказываются. Документ есть в распоряжении URA.RU. В театре историю назвали «вызывающей недоумение». Там напоминают, что новая сцена ТЮЗа один из проектов к 300-летию Перми, «призванный украсить и оживить исторический центр города». Руководство театра 22 мая направило письма спикеру гордумы Дмитрию Малютину и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой разобраться в ситуации.
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