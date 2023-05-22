Самолет «Уральских авиалиний» экстренно прервал взлет

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Сигнализация на борту самолета спровоцировала отмену взлета Фото:

Самолет A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в московском аэропорту Домодедово. Причина — сработавшая сигнализация.

«21 мая в 13.46 (мск) аэропорт Москва (Домодедово) при разбеге воздушного судна до скорости 80 узлов, сработала сигнализация «Ecam Compressor Vane». ЭВС прервал взлет, зарулил на стоянку. На борту проводятся технические работы. ВПП 14П осмотрена. Полеты возобновлены. Эксплуатант: ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», — сообщили в telegram-канале Aviaincident.

Ранее URA.RU писало, что борт «Уральских авиалиний» прервал взлет. Причиной происшествия послужила находившаяся на взлетно-посадочной полосе лиса.

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Самолет A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в московском аэропорту Домодедово. Причина — сработавшая сигнализация. «21 мая в 13.46 (мск) аэропорт Москва (Домодедово) при разбеге воздушного судна до скорости 80 узлов, сработала сигнализация «Ecam Compressor Vane». ЭВС прервал взлет, зарулил на стоянку. На борту проводятся технические работы. ВПП 14П осмотрена. Полеты возобновлены. Эксплуатант: ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», — сообщили в telegram-канале Aviaincident. Ранее URA.RU писало, что борт «Уральских авиалиний» прервал взлет. Причиной происшествия послужила находившаяся на взлетно-посадочной полосе лиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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