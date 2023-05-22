Путин назначил нового зама Лаврова

Владимир Путин назначил Сергея Бутина на должность замглавы МИД РФ
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Сергей Бутин трудится в системе МИД РФ с 1996 года Фото:

Президент России Владимир Путин назначил директора Генерального секретариата министерства иностранных дел Сергея Бутина на должность заместителя главы МИД РФ Сергея Лаврова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа. В документе отмечено, что решение вступает в силу со дня подписания указа.

Сергей Бутин родился в 1964 году. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1996 года занимает должности в системе МИД РФ. Выполнял функции генерального консула и советника-посланника посольства РФ в Японии. С 2017 года занимал должность директора Генерального секретариата МИД.

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Президент России Владимир Путин назначил директора Генерального секретариата министерства иностранных дел Сергея Бутина на должность заместителя главы МИД РФ Сергея Лаврова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа. В документе отмечено, что решение вступает в силу со дня подписания указа. Сергей Бутин родился в 1964 году. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1996 года занимает должности в системе МИД РФ. Выполнял функции генерального консула и советника-посланника посольства РФ в Японии. С 2017 года занимал должность директора Генерального секретариата МИД.
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Ссылки по теме
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