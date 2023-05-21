21 мая 2023

Синоптики предупредили пермяков о дождях и грозах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый день. Тюмень, пешеходный переход, непогода, люди с зонтами, дождь, человек с зонтом
Во второй половине дня пермякам может пригодиться зонт Фото:

Синоптики спрогнозировали дожди и грозы, которые могут пролиться в Перми во второй половине дня. Информация об этом размещена в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«На севере Пермского края наблюдаются локальные грозы. В Перми во второй половине дня возможны локальные ливневые дожди со слабыми грозами», — говорится в посте.

Сообщается также, что в центральных районах региона наблюдаются кучево-дождевые облака. При этом грозы там пока не начались.

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Синоптики спрогнозировали дожди и грозы, которые могут пролиться в Перми во второй половине дня. Информация об этом размещена в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». «На севере Пермского края наблюдаются локальные грозы. В Перми во второй половине дня возможны локальные ливневые дожди со слабыми грозами», — говорится в посте. Сообщается также, что в центральных районах региона наблюдаются кучево-дождевые облака. При этом грозы там пока не начались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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