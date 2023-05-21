Синоптики предупредили пермяков о дождях и грозах

Во второй половине дня пермякам может пригодиться зонт
Синоптики спрогнозировали дожди и грозы, которые могут пролиться в Перми во второй половине дня. Информация об этом размещена в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
«На севере Пермского края наблюдаются локальные грозы. В Перми во второй половине дня возможны локальные ливневые дожди со слабыми грозами», — говорится в посте.
Сообщается также, что в центральных районах региона наблюдаются кучево-дождевые облака. При этом грозы там пока не начались.
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