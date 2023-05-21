Синоптики предупредили пермяков о дождях и грозах

22 мая 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Во второй половине дня пермякам может пригодиться зонт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Синоптики спрогнозировали дожди и грозы, которые могут пролиться в Перми во второй половине дня. Информация об этом размещена в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». «На севере Пермского края наблюдаются локальные грозы. В Перми во второй половине дня возможны локальные ливневые дожди со слабыми грозами», — говорится в посте. Сообщается также, что в центральных районах региона наблюдаются кучево-дождевые облака. При этом грозы там пока не начались.

Синоптики спрогнозировали дожди и грозы, которые могут пролиться в Перми во второй половине дня. Информация об этом размещена в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». «На севере Пермского края наблюдаются локальные грозы. В Перми во второй половине дня возможны локальные ливневые дожди со слабыми грозами», — говорится в посте. Сообщается также, что в центральных районах региона наблюдаются кучево-дождевые облака. При этом грозы там пока не начались.