В Кремле прокомментировали заявление Пашиняна о возможном выходе из ОДКБ

Кремль будет продолжать диалог с Арменией, которая ранее объявила о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с целью изменить мнение премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«В целом, ОДКБ — это организация, которая имеет авторитет среди государств-членов. Организация уже продемонстрировала свою эффективность. Она имеет потенциал к развитию. Мы будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями и говорить уже по нашему дальнейшему совестному участию в ОДКБ», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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