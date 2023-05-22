В Кремле прокомментировали заявление Пашиняна о возможном выходе из ОДКБ

Песков: Россия будет договариваться с Арменией по поводу ОДКБ
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© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, пашинян никол
Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ Фото:

Кремль будет продолжать диалог с Арменией, которая ранее объявила о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с целью изменить мнение премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«В целом, ОДКБ — это организация, которая имеет авторитет среди государств-членов. Организация уже продемонстрировала свою эффективность. Она имеет потенциал к развитию. Мы будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями и говорить уже по нашему дальнейшему совестному участию в ОДКБ», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Кремль будет продолжать диалог с Арменией, которая ранее объявила о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с целью изменить мнение премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В целом, ОДКБ — это организация, которая имеет авторитет среди государств-членов. Организация уже продемонстрировала свою эффективность. Она имеет потенциал к развитию. Мы будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями и говорить уже по нашему дальнейшему совестному участию в ОДКБ», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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