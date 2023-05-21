В Челябинской области выявили самое надежное китайское авто с пробегом

В Челябинске самым надежным подержанным авто из Китая признали Hover H5 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области выявили самый надежный китайский автомобиль с пробегом. Как сообщили в пресс-службе сервиса «Автотека», им стал Great Wall Hover H5.

«Эксперты проанализировали данные о запросах истории автомобилей китайских производителей в Челябинской области за первое полугодие 2023 года. Так стало известно, что Great Wall Hover H5 за последние пять месяцев реже всего участвовало в ДТП», — отметили в «Автотеке».

По данным «Авито Авто», в январе—феврале спрос на автомобили с пробегом китайских брендов на платформе вырос год к году на 19,8%. В этой связи участники рынка призвали более внимательно отнестись к надежности машин.

Исследование показало, что в целом по России меньше всего негативных сценариев было связано с моделью Changan CS35. Второе место занял автомобиль JAC J7. Третья позиция принадлежит Geely Atlas Pro, а четвертая — Haval Jolion. Пятерку по стране замыкает Changan CS35 Plus.

Чтобы выявить лидеров, аналитики изучили статистику китайских машин, по которым пользователи «Автотеки» запрашивали отчеты. Также данные содержат собственную информацию интернет-сервиса о среднем количестве диагностических, дилерских событий и ДТП.