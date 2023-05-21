В Перми отчим забил до смерти своего маленького пасынка

Мужчина систематически истязал своего пасынка
В Перми мужчина полгода истязал своего малолетнего пасынка, а после этого забил его до смерти. О совершенном пермяком преступлении сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«С июня 2021 по январь 2022 года житель Перми систематически истязал своего малолетнего пасынка. В январе 2022 года в течение трех дней пермяк избивал ребенка руками, ногами и другими предметами. Мальчика доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ребенка — спустя сутки он умер», — рассказали в ведомстве.
В отношении отчима было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 13 лет.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!