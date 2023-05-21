21 мая 2023

В Перми отчим забил до смерти своего маленького пасынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Мужчина систематически истязал своего пасынка Фото:

В Перми мужчина полгода истязал своего малолетнего пасынка, а после этого забил его до смерти. О совершенном пермяком преступлении сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«С июня 2021 по январь 2022 года житель Перми систематически истязал своего малолетнего пасынка. В январе 2022 года в течение трех дней пермяк избивал ребенка руками, ногами и другими предметами. Мальчика доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ребенка — спустя сутки он умер», — рассказали в ведомстве.

В отношении отчима было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 13 лет.

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В Перми мужчина полгода истязал своего малолетнего пасынка, а после этого забил его до смерти. О совершенном пермяком преступлении сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С июня 2021 по январь 2022 года житель Перми систематически истязал своего малолетнего пасынка. В январе 2022 года в течение трех дней пермяк избивал ребенка руками, ногами и другими предметами. Мальчика доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ребенка — спустя сутки он умер», — рассказали в ведомстве. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 13 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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