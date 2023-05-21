В Перми отчим забил до смерти своего маленького пасынка

22 мая 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Мужчина систематически истязал своего пасынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми мужчина полгода истязал своего малолетнего пасынка, а после этого забил его до смерти. О совершенном пермяком преступлении сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С июня 2021 по январь 2022 года житель Перми систематически истязал своего малолетнего пасынка. В январе 2022 года в течение трех дней пермяк избивал ребенка руками, ногами и другими предметами. Мальчика доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ребенка — спустя сутки он умер», — рассказали в ведомстве. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 13 лет.

В Перми мужчина полгода истязал своего малолетнего пасынка, а после этого забил его до смерти. О совершенном пермяком преступлении сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С июня 2021 по январь 2022 года житель Перми систематически истязал своего малолетнего пасынка. В январе 2022 года в течение трех дней пермяк избивал ребенка руками, ногами и другими предметами. Мальчика доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ребенка — спустя сутки он умер», — рассказали в ведомстве. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 13 лет.