В Курганской области назревает бунт из-за планов чиновников закрыть школу

В Куртамыше родители выступили против закрытия начальной школы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Куртамыш Курганской области родители учеников выступают против закрытия начальной школы. Обращение с более 100 подписями направили депутату областной думы Роину Цховребову, рассказа URA.RU мама одного из младшеклассников. Власти пояснили, что здание старое и учиться в нем нельзя.

«В Куртамыше хотят закрыть начальную школу (сейчас относится к Куртамышской школе №1). Мы эту школу с 2016 года сами ремонтировали, окна вставляли, красили. Здесь обучаются дети с 1 по 4 классы — всего около 200 учеников. Здание в стороне от автомобильных дорог. Нам пояснили, что причина закрытия — здание начальной школы не попало в программу капремонта. Мы против закрытия, обращение с подписями направили депутату облдумы Роину Цховребову», — пояснила мама ученика. По словам родителей, у основного здании школы №1, куда планируют перевести младшеклассников, нет парковки, путь идет через дорогу с интенсивным движением.

Депутат сообщил URA.RU, что получил обращение родителей и побывал в школе. «Эта школа прекрасно подходит именно для малышей: рядом нет автомобильного движения, взрослые ученики их не обижают. Я думал, что школа в плохом состоянии. Когда приехал, посмотрел: внутри все хорошо, красиво. Зачем закрывать? Никакой комиссии не было, но учителей и поваров уже предупредили, что будут школу закрывать», — сказал депутат. Цховребов отметил, что готов помочь школе с ремонтом крыши. Он обратился к директору департамента образования и науки Андрею Кочерову с просьбой рассмотреть ситуацию со школой.

Глава Куртамышского района Андрей Гвоздев уточнил URA.RU, что решение о закрытии начальной школы пока не принято, вопрос рассматривается. Вместе с тем, он подтвердил, что здание не вошло в программу капитального ремонта школ, так как оно деревянное 1938 года постройки и уже не отвечает некоторым требованиям.

В пресс-службе правительства пояснили, что капремонт в здании не проводился никогда, нет спортзал и пищеблока. Во втором здании, рассчитанном на 1000 учеников, ведется капремонт. На его модернизацию выделено 66,7 млн рублей. Работы планируется завершить к началу нового учебного года. При этом решения о закрытии корпуса школа пока нет. Оно будет принято вместе с родителями школьников на собрании.

В Куртамыше Курганской области родители выступили против закрытия начальной школы фото: читатели URA.RU

Родители младшеклассников считают, что причин для закрытия школы нет фото: читатели URA.RU