21 мая 2023
20 мая 2023

Тюменского силовика заподозрили в совершении пьяного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, дпс
Мужчина попал в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Фото:

Участковый уполномоченный одного из отделов полиции Тобольского района (Тюменская область) улетел в кювет на своем автомобиле, двигаясь по федеральной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в момент аварии водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«Авария произошла на выходных. Сотрудник полиции двигался на своем личном автомобиле, не справился с управлением и улетел в кювет. Он был доставлен в больницу, где, помимо всего прочего, у него был обнаружен этанол в крови. Насколько мне известно, один промилле», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству посоветовали обратиться за комментарием в региональное управление Госавтоинспекции. Там подтвердили факт ДТП в Тобольском районе. «Мужчина не справился с управлением. Предварительно, признаков опьянения у него не обнаружено. Однако нужно дождаться результатов экспертизы, которая проводилась после аварии в одном из медицинских учреждений», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

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Участковый уполномоченный одного из отделов полиции Тобольского района (Тюменская область) улетел в кювет на своем автомобиле, двигаясь по федеральной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в момент аварии водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. «Авария произошла на выходных. Сотрудник полиции двигался на своем личном автомобиле, не справился с управлением и улетел в кювет. Он был доставлен в больницу, где, помимо всего прочего, у него был обнаружен этанол в крови. Насколько мне известно, один промилле», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству посоветовали обратиться за комментарием в региональное управление Госавтоинспекции. Там подтвердили факт ДТП в Тобольском районе. «Мужчина не справился с управлением. Предварительно, признаков опьянения у него не обнаружено. Однако нужно дождаться результатов экспертизы, которая проводилась после аварии в одном из медицинских учреждений», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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