Челябинский театр попал в шорт-лист фестиваля Коляды

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Кинофестиваль "Дух огня". Красная дорожка и закрытие. Ханты-Мансийск , пулинович ярослава
Спектакль челябинского «Центра ненормативной лирики» поставлен по пьесе Ярославы Пулинович (на фото) Фото:

Челябинский театральный коллектив попал в шорт-лист международного фестиваля Коляда-Plays, проходящего в Екатеринбурге. Информация об этом размещена на сайте «Коляда-театра».

«20 место. „Центр ненормативной лирики“, Челябинск; Россия. Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович „Сомнамбулизм“ (18+), режиссер Борис Черев», — сказано на сайте театра.

Как рассказал URA.RU руководитель коллектива Борис Черев, театр существует с 2015 года. Несколько провокационное название «Ненормативная лирика» означает, как пояснил режиссер, предельную эмоциональность, которая нужна для того, чтобы в театре было интересно. В качестве примера такой эмоциональной игры он приводит героев «Свадьбы в Малиновке».

«Пьесу Пулинович мы выбрали для постановки, потому что она актуальна. Вообще, у нас в работе только современные драматурги, в основном российские», — сообщил руководитель творческого коллектива.

Международный театральный фестиваль Коляда-Plays проводится на базе «Коляда-театра» в Екатеринбурге уже в шестнадцатый раз. Победителей выберут из шорт-листа и по традиции объявят в конце июня на завершающих мероприятиях фестиваля.

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Челябинский театральный коллектив попал в шорт-лист международного фестиваля Коляда-Plays, проходящего в Екатеринбурге. Информация об этом размещена на сайте «Коляда-театра». «20 место. „Центр ненормативной лирики“, Челябинск; Россия. Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович „Сомнамбулизм“ (18+), режиссер Борис Черев», — сказано на сайте театра. Как рассказал URA.RU руководитель коллектива Борис Черев, театр существует с 2015 года. Несколько провокационное название «Ненормативная лирика» означает, как пояснил режиссер, предельную эмоциональность, которая нужна для того, чтобы в театре было интересно. В качестве примера такой эмоциональной игры он приводит героев «Свадьбы в Малиновке». «Пьесу Пулинович мы выбрали для постановки, потому что она актуальна. Вообще, у нас в работе только современные драматурги, в основном российские», — сообщил руководитель творческого коллектива. Международный театральный фестиваль Коляда-Plays проводится на базе «Коляда-театра» в Екатеринбурге уже в шестнадцатый раз. Победителей выберут из шорт-листа и по традиции объявят в конце июня на завершающих мероприятиях фестиваля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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