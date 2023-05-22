Челябинский театр попал в шорт-лист фестиваля Коляды

Челябинский театральный коллектив попал в шорт-лист международного фестиваля Коляда-Plays, проходящего в Екатеринбурге. Информация об этом размещена на сайте «Коляда-театра».
«20 место. „Центр ненормативной лирики“, Челябинск; Россия. Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович „Сомнамбулизм“ (18+), режиссер Борис Черев», — сказано на сайте театра.
Как рассказал URA.RU руководитель коллектива Борис Черев, театр существует с 2015 года. Несколько провокационное название «Ненормативная лирика» означает, как пояснил режиссер, предельную эмоциональность, которая нужна для того, чтобы в театре было интересно. В качестве примера такой эмоциональной игры он приводит героев «Свадьбы в Малиновке».
«Пьесу Пулинович мы выбрали для постановки, потому что она актуальна. Вообще, у нас в работе только современные драматурги, в основном российские», — сообщил руководитель творческого коллектива.
Международный театральный фестиваль Коляда-Plays проводится на базе «Коляда-театра» в Екатеринбурге уже в шестнадцатый раз. Победителей выберут из шорт-листа и по традиции объявят в конце июня на завершающих мероприятиях фестиваля.
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