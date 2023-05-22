В Белгородской области ввели режим КТО

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Ранее ДРГ с территории Украины проникла на территорию Белгородской области Фото:
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Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на территории Белгородской области. Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков.

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Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на территории Белгородской области. Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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