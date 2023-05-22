Пушилин назначил экс-заммэра Мариуполя зампредом правительства ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства республики Дмитрия Бердникова, бывшего замглавы администрации Мариуполя. Об этом сообщается в соответствующем указе.
«Указом врио Главы ДНР №164 от 17 мая 2023 года Бердников Дмитрий Викторович назначен заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики», — сообщается в документе, опубликованном в telegram-канале ДНР: Принято! Уточняется, что соответствующий указ вступил в силу со дня подписания.
Ранее Пушилин назначил председателем правительства ДНР Евгения Солнцева, об этом сообщает «Газета.Ру». Прежнее правительство республики формально ушло в отставку после назначения экс-премьера Виталия Хоценко на должность временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства республики Дмитрия Бердникова, бывшего замглавы администрации Мариуполя. Об этом сообщается в соответствующем указе. «Указом врио Главы ДНР №164 от 17 мая 2023 года Бердников Дмитрий Викторович назначен заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики», — сообщается в документе, опубликованном в telegram-канале ДНР: Принято! Уточняется, что соответствующий указ вступил в силу со дня подписания. Ранее Пушилин назначил председателем правительства ДНР Евгения Солнцева, об этом сообщает «Газета.Ру». Прежнее правительство республики формально ушло в отставку после назначения экс-премьера Виталия Хоценко на должность временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.