22 мая 2023

Пушилин назначил экс-заммэра Мариуполя зампредом правительства ДНР

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Комитет по экономической политике. Курган, заседание, подпись документов, гибдд, руки
Дмитрий Бердников стал зампредом правительства ДНР, назначение подписал Пушилин Фото:
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Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства республики Дмитрия Бердникова, бывшего замглавы администрации Мариуполя. Об этом сообщается в соответствующем указе.

«Указом врио Главы ДНР №164 от 17 мая 2023 года Бердников Дмитрий Викторович назначен заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики», — сообщается в документе, опубликованном в telegram-канале ДНР: Принято! Уточняется, что соответствующий указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее Пушилин назначил председателем правительства ДНР Евгения Солнцева, об этом сообщает «Газета.Ру». Прежнее правительство республики формально ушло в отставку после назначения экс-премьера Виталия Хоценко на должность временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства республики Дмитрия Бердникова, бывшего замглавы администрации Мариуполя. Об этом сообщается в соответствующем указе. «Указом врио Главы ДНР №164 от 17 мая 2023 года Бердников Дмитрий Викторович назначен заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики», — сообщается в документе, опубликованном в telegram-канале ДНР: Принято! Уточняется, что соответствующий указ вступил в силу со дня подписания. Ранее Пушилин назначил председателем правительства ДНР Евгения Солнцева, об этом сообщает «Газета.Ру». Прежнее правительство республики формально ушло в отставку после назначения экс-премьера Виталия Хоценко на должность временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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