Володин рассказал, что изменится в жизни россиян в марте

Володин: в марте в России начнет действовать ряд новых законов

26 февраля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал изменения в российском законодательстве с марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU На новых российских территориях будут действовать те же социальные гарантии, что и по всей России. Домашних животных с 1 марта нельзя будет продавать в неподходящих условиях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как изменится жизнь россиян с марта. «Жители Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ: бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами», — написал Вячеслав Володин. Нововведения в российском законодательстве он перечислил в своем telegram-канале. Социальные гарантии для жителей новых российских регионов будут приведены в соответствие с общероссийскими. Как и по всей стране, в новых регионах проиндексируют пенсии и надбавки к ним, появятся льготы для студентов, единое пособие для малообеспеченных семей с детьми и горячее питание в школах.

В Москве, Белгородской и Московской областях можно будет покупать рецептурные лекарства по интернету. Это нововведение будет действовать в качестве эксперимента в течение трех лет.

Представители малого и среднего бизнеса получат право приоритетного выкупа движимого имущества. До 1 марта право приоритетного выкупа касалось только недвижимости.

Вырастут акцизы на сигареты, а также на жидкости для вейпов. Акциз на сигареты будет составлять не менее 3 536 рублей за 1000 штук, а на миллилитр жидкости для вейпов — 20 рублей.

В ЕГРН нельзя будет получить персональные данные о собственниках недвижимости без согласия самих собственников. Эта мера позволит защитить владельцев недвижимости от мошенников.

Домашние животные будут продаваться только в подходящих для этого условиях. В зоомагазинах и на птичьих рынках им должны быть обеспечены еда и вода, а также просторное пространство.

Интернет-ресурсы, публикующие объявления, ежедневная аудитория которых превышает 100 тысяч человек, должны будут ограничить публикацию запрещенного контента. К нему относится экстремистские материалы, нецензурная брань, порнография.

Осужденные за тяжкие преступления не смогут быть водителями такси. Ограничение касается неснятой или непогашенной судимости не только для россиян, но и для граждан стран-членов ЕАЭС.

Фирмы, которые занимаются стратегической деятельностью и получают иностранные инвестиции, должны будут получить лицензию на такую деятельность. Меры пресечения за нарушение этого требования сейчас находятся в разработке.

По договорам, заключенным до 1 марта 2022 года, можно будет оформить кредитные каникулы до 31 марта 2023 года. Закон учтет интересы физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса.

На новых российских территориях будут действовать те же социальные гарантии, что и по всей России. Домашних животных с 1 марта нельзя будет продавать в неподходящих условиях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как изменится жизнь россиян с марта. «Жители Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ: бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами», — написал Вячеслав Володин. Нововведения в российском законодательстве он перечислил в своем telegram-канале.