Врач развеял главный миф про курение

Врач-эндокринолог Казачкова: успокоиться помогает не курение, а дыхательные практики

23 мая 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Методичное вдыхание и выдыхание воздуха помогает успокоиться, заявила Екатерина Казачкова Фото: Александр Елизаров © URA.RU Человеку помогает успокоиться и пережить стресс не само курение, а методичное вдыхание и выдыхание воздуха. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. «Существует миф о том, что сигареты успокаивают. Успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым, а то, как человек дышит в процессе курения», — передает слова Казачковой радио Sputnik. Она добавила, что именно методичное вдыхание и выдыхание воздуха помогает человеку успокоиться и перестать реагировать на стрессовые ситуации. Ранее врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян назвала худший способ бросить курить. Переход с обычных сигарет на электронные не помогает избавиться от курения, а стимулирует начало зависимости от электронных сигарет.

Человеку помогает успокоиться и пережить стресс не само курение, а методичное вдыхание и выдыхание воздуха. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. «Существует миф о том, что сигареты успокаивают. Успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым, а то, как человек дышит в процессе курения», — передает слова Казачковой радио Sputnik. Она добавила, что именно методичное вдыхание и выдыхание воздуха помогает человеку успокоиться и перестать реагировать на стрессовые ситуации. Ранее врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян назвала худший способ бросить курить. Переход с обычных сигарет на электронные не помогает избавиться от курения, а стимулирует начало зависимости от электронных сигарет.