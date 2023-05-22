22 мая 2023

Врач развеял главный миф про курение

Врач-эндокринолог Казачкова: успокоиться помогает не курение, а дыхательные практики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Санкт-Петербург, дым, курение, сигарета, женщина
Методичное вдыхание и выдыхание воздуха помогает успокоиться, заявила Екатерина Казачкова Фото:

Человеку помогает успокоиться и пережить стресс не само курение, а методичное вдыхание и выдыхание воздуха. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

«Существует миф о том, что сигареты успокаивают. Успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым, а то, как человек дышит в процессе курения», — передает слова Казачковой радио Sputnik. Она добавила, что именно методичное вдыхание и выдыхание воздуха помогает человеку успокоиться и перестать реагировать на стрессовые ситуации.

Ранее врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян назвала худший способ бросить курить. Переход с обычных сигарет на электронные не помогает избавиться от курения, а стимулирует начало зависимости от электронных сигарет.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Человеку помогает успокоиться и пережить стресс не само курение, а методичное вдыхание и выдыхание воздуха. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. «Существует миф о том, что сигареты успокаивают. Успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым, а то, как человек дышит в процессе курения», — передает слова Казачковой радио Sputnik. Она добавила, что именно методичное вдыхание и выдыхание воздуха помогает человеку успокоиться и перестать реагировать на стрессовые ситуации. Ранее врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян назвала худший способ бросить курить. Переход с обычных сигарет на электронные не помогает избавиться от курения, а стимулирует начало зависимости от электронных сигарет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...