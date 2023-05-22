Врач развеял главный миф про курение

Человеку помогает успокоиться и пережить стресс не само курение, а методичное вдыхание и выдыхание воздуха. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.
«Существует миф о том, что сигареты успокаивают. Успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым, а то, как человек дышит в процессе курения», — передает слова Казачковой радио Sputnik. Она добавила, что именно методичное вдыхание и выдыхание воздуха помогает человеку успокоиться и перестать реагировать на стрессовые ситуации.
Ранее врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян назвала худший способ бросить курить. Переход с обычных сигарет на электронные не помогает избавиться от курения, а стимулирует начало зависимости от электронных сигарет.
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