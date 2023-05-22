В Сургуте медицинская клиника ищет косметолога на зарплату в 350 тысяч рублей

23 мая 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Претенденты на должность должны иметь высшее медицинское образование Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте (ХМАО) клиника эстетической медицины Estee Clinic ищет врача-косметолога на зарплату до 350 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на портале HeadHunter. «Мы современная и успешная клиника эстетической медицины в Сургуте ищем врача-косметолога. Зарплата от 200 000 до 350 000 рублей на руки. Обязательное условие — высшее медицинское образование. Опыт работы — от двух лет, возможно обучение за счет работодателя», — говорится в объявлении компании. Работодатель предлагает официальное трудоустройство и свободный график с полной занятостью. Специалисты обучатся фирменным техникам аппаратной и инъекционной косметологии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте салон красоты Epi-Center ищет массажистов и косметологов, которым компания готова платить до 200 тысяч рублей. Специалистам предстоит работать на аппаратах по коррекции фигуры, а также пройти стажировку.

В Сургуте (ХМАО) клиника эстетической медицины Estee Clinic ищет врача-косметолога на зарплату до 350 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на портале HeadHunter. «Мы современная и успешная клиника эстетической медицины в Сургуте ищем врача-косметолога. Зарплата от 200 000 до 350 000 рублей на руки. Обязательное условие — высшее медицинское образование. Опыт работы — от двух лет, возможно обучение за счет работодателя», — говорится в объявлении компании. Работодатель предлагает официальное трудоустройство и свободный график с полной занятостью. Специалисты обучатся фирменным техникам аппаратной и инъекционной косметологии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте салон красоты Epi-Center ищет массажистов и косметологов, которым компания готова платить до 200 тысяч рублей. Специалистам предстоит работать на аппаратах по коррекции фигуры, а также пройти стажировку.