22 мая 2023
21 мая 2023
20 мая 2023

В Сургуте медицинская клиника ищет косметолога на зарплату в 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург
Претенденты на должность должны иметь высшее медицинское образование Фото:

В Сургуте (ХМАО) клиника эстетической медицины Estee Clinic ищет врача-косметолога на зарплату до 350 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на портале HeadHunter.

«Мы современная и успешная клиника эстетической медицины в Сургуте ищем врача-косметолога. Зарплата от 200 000 до 350 000 рублей на руки. Обязательное условие — высшее медицинское образование. Опыт работы — от двух лет, возможно обучение за счет работодателя», — говорится в объявлении компании.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство и свободный график с полной занятостью. Специалисты обучатся фирменным техникам аппаратной и инъекционной косметологии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте салон красоты Epi-Center ищет массажистов и косметологов, которым компания готова платить до 200 тысяч рублей. Специалистам предстоит работать на аппаратах по коррекции фигуры, а также пройти стажировку.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) клиника эстетической медицины Estee Clinic ищет врача-косметолога на зарплату до 350 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на портале HeadHunter. «Мы современная и успешная клиника эстетической медицины в Сургуте ищем врача-косметолога. Зарплата от 200 000 до 350 000 рублей на руки. Обязательное условие — высшее медицинское образование. Опыт работы — от двух лет, возможно обучение за счет работодателя», — говорится в объявлении компании. Работодатель предлагает официальное трудоустройство и свободный график с полной занятостью. Специалисты обучатся фирменным техникам аппаратной и инъекционной косметологии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте салон красоты Epi-Center ищет массажистов и косметологов, которым компания готова платить до 200 тысяч рублей. Специалистам предстоит работать на аппаратах по коррекции фигуры, а также пройти стажировку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...