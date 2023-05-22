В Сургуте медицинская клиника ищет косметолога на зарплату в 350 тысяч рублей

В Сургуте (ХМАО) клиника эстетической медицины Estee Clinic ищет врача-косметолога на зарплату до 350 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на портале HeadHunter.
«Мы современная и успешная клиника эстетической медицины в Сургуте ищем врача-косметолога. Зарплата от 200 000 до 350 000 рублей на руки. Обязательное условие — высшее медицинское образование. Опыт работы — от двух лет, возможно обучение за счет работодателя», — говорится в объявлении компании.
Работодатель предлагает официальное трудоустройство и свободный график с полной занятостью. Специалисты обучатся фирменным техникам аппаратной и инъекционной косметологии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте салон красоты Epi-Center ищет массажистов и косметологов, которым компания готова платить до 200 тысяч рублей. Специалистам предстоит работать на аппаратах по коррекции фигуры, а также пройти стажировку.
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