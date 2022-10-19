Салон красоты в Сургуте набирает работников на зарплату в 200 тысяч рублей

В Сургуте (ХМАО) салон красоты Epi-Center ищет массажистов и косметологов, которым компания готова платить до 200 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте HeadHunter.
«Требуются специалисты в центр эпиляции и аппаратной коррекции фигуры (массажист, косметолог). Зарплата от 80 000 до 200 000 рублей на руки. Обязательное условие — среднее медицинское oбpaзoвaние. В том числе без опыта работы, так как мы обучаем до уровня специалистов», — говорится в объявлении компании.
Иногородним сотрудникам предприятие обещает предоставить жилье в случае переезда в Сургут. Специалистам предстоит работать на аппаратах по коррекции фигуры, а также пройти стажировку.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте клиника месяц не могла найти стоматолога-ортопеда. Работодатель был готов платить своему сотруднику до 700 тысяч рублей.
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