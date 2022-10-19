19 октября 2022

Салон красоты в Сургуте набирает работников на зарплату в 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург, фимочкина гюльнара
Претенденты на должность должны иметь среднее медицинское образование Фото:

В Сургуте (ХМАО) салон красоты Epi-Center ищет массажистов и косметологов, которым компания готова платить до 200 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте HeadHunter.

«Требуются специалисты в центр эпиляции и аппаратной коррекции фигуры (массажист, косметолог). Зарплата от 80 000 до 200 000 рублей на руки. Обязательное условие — среднее медицинское oбpaзoвaние. В том числе без опыта работы, так как мы обучаем до уровня специалистов», — говорится в объявлении компании.

Иногородним сотрудникам предприятие обещает предоставить жилье в случае переезда в Сургут. Специалистам предстоит работать на аппаратах по коррекции фигуры, а также пройти стажировку.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте клиника месяц не могла найти стоматолога-ортопеда. Работодатель был готов платить своему сотруднику до 700 тысяч рублей.

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В Сургуте (ХМАО) салон красоты Epi-Center ищет массажистов и косметологов, которым компания готова платить до 200 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте HeadHunter. «Требуются специалисты в центр эпиляции и аппаратной коррекции фигуры (массажист, косметолог). Зарплата от 80 000 до 200 000 рублей на руки. Обязательное условие — среднее медицинское oбpaзoвaние. В том числе без опыта работы, так как мы обучаем до уровня специалистов», — говорится в объявлении компании. Иногородним сотрудникам предприятие обещает предоставить жилье в случае переезда в Сургут. Специалистам предстоит работать на аппаратах по коррекции фигуры, а также пройти стажировку. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте клиника месяц не могла найти стоматолога-ортопеда. Работодатель был готов платить своему сотруднику до 700 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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