Подобные действия могут стать началом новой волны коллекторского беспредела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске активизировались коллекторы-вымогатели, которые угрожают должникам расправой. Об этом 19 мая сообщил URA.RU руководитель регисполкома народного фронта Денис Рыжий.

«Жертва недобросовестных „выбивателей“ долгов обратилась к нам с просьбой о помощи. Екатерине стали угрожать расправой после того, как она начала процедуру банкротства. Методы, которые применяют коллекторы — словно из лихих 90-х», — рассказал Рыжий.

Подобные действия могут стать началом новой волны коллекторского беспредела, уверен эксперт народного фронта, правозащитник Вячеслав Курилин. По его мнению, сейчас важно не допустить подобного сценария.

Общественники отмечают, что обратились в прокуратуру и в службу судебных приставов с целью привлечь к ответственности взыскателей, действующих вне правового поля. Жертвам недобросовестных коллекторов они советуют записывать все разговоры, сохранять сообщения и подать заявление в правоохранительные органы.