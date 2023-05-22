Искусственный интеллект будет следить за свердловскими школьниками во время ЕГЭ

23 мая 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

На Северном Урале за сдающими ЕГЭ будет следить нейросеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области помимо общественных наблюдателей следить за сдающими Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускниками будет нейросеть. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелеком». «На Среднем Урале фиксировать нарушения в ходе ЕГЭ будет искусственная нейронная сеть. Машинное зрение проанализирует весь видеопоток из аудиторий», — сказано в сообщении. Также за сдающими экзамен выпускниками будут следить общественные наблюдатели. Установленные в аудиториях IP-камеры расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал «Смотри ЕГЭ». Материалы с камер будут хранится в центрах обработки данных «Ростелекома» до 3 марта 2024 года. Российские учителя, прошедшие досрочный этап ЕГЭ по русскому языку, рассказали, что экзамен стал сложнее. После чего глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с заявлением, сказав, что серьезных изменений в проведении Единого государственного экзамена не стоит ждать в ближайшие десять лет.

В Свердловской области помимо общественных наблюдателей следить за сдающими Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускниками будет нейросеть. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелеком». «На Среднем Урале фиксировать нарушения в ходе ЕГЭ будет искусственная нейронная сеть. Машинное зрение проанализирует весь видеопоток из аудиторий», — сказано в сообщении. Также за сдающими экзамен выпускниками будут следить общественные наблюдатели. Установленные в аудиториях IP-камеры расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал «Смотри ЕГЭ». Материалы с камер будут хранится в центрах обработки данных «Ростелекома» до 3 марта 2024 года. Российские учителя, прошедшие досрочный этап ЕГЭ по русскому языку, рассказали, что экзамен стал сложнее. После чего глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с заявлением, сказав, что серьезных изменений в проведении Единого государственного экзамена не стоит ждать в ближайшие десять лет.