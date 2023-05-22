22 мая 2023

Искусственный интеллект будет следить за свердловскими школьниками во время ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, егэ, экзамен, подготовка к экзаменам, единый государственный экзамен, школьница
На Северном Урале за сдающими ЕГЭ будет следить нейросеть Фото:

В Свердловской области помимо общественных наблюдателей следить за сдающими Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускниками будет нейросеть. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелеком».

«На Среднем Урале фиксировать нарушения в ходе ЕГЭ будет искусственная нейронная сеть. Машинное зрение проанализирует весь видеопоток из аудиторий», — сказано в сообщении. Также за сдающими экзамен выпускниками будут следить общественные наблюдатели.

Установленные в аудиториях IP-камеры расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал «Смотри ЕГЭ». Материалы с камер будут хранится в центрах обработки данных «Ростелекома» до 3 марта 2024 года.

Российские учителя, прошедшие досрочный этап ЕГЭ по русскому языку, рассказали, что экзамен стал сложнее. После чего глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с заявлением, сказав, что серьезных изменений в проведении Единого государственного экзамена не стоит ждать в ближайшие десять лет.

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В Свердловской области помимо общественных наблюдателей следить за сдающими Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускниками будет нейросеть. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелеком». «На Среднем Урале фиксировать нарушения в ходе ЕГЭ будет искусственная нейронная сеть. Машинное зрение проанализирует весь видеопоток из аудиторий», — сказано в сообщении. Также за сдающими экзамен выпускниками будут следить общественные наблюдатели. Установленные в аудиториях IP-камеры расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал «Смотри ЕГЭ». Материалы с камер будут хранится в центрах обработки данных «Ростелекома» до 3 марта 2024 года. Российские учителя, прошедшие досрочный этап ЕГЭ по русскому языку, рассказали, что экзамен стал сложнее. После чего глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с заявлением, сказав, что серьезных изменений в проведении Единого государственного экзамена не стоит ждать в ближайшие десять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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