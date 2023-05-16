Рособрнадзор раскрыл, когда ждать изменений в ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: серьезных изменений в ЕГЭ не будет в ближайшие 10 лет
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Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, школьная доска, егэ, единый государственный экзамен
ЕГЭ не претерпит сильных изменений в ближайшие 10 лет Фото:

Серьезных изменений в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не стоит ждать в ближайшие 10 лет. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет», — сказал Анзор Музаев. Трансляция его выступления проводится в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее российские учителя, прошедшие досрочный этап ЕГЭ, рассказали, что экзамен по русскому языку в 2023 году станет сложнее. Также сообщалось о появлении новых экспериментальных задач в ЕГЭ по физике.

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Серьезных изменений в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не стоит ждать в ближайшие 10 лет. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет», — сказал Анзор Музаев. Трансляция его выступления проводится в социальной сети «ВКонтакте». Ранее российские учителя, прошедшие досрочный этап ЕГЭ, рассказали, что экзамен по русскому языку в 2023 году станет сложнее. Также сообщалось о появлении новых экспериментальных задач в ЕГЭ по физике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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