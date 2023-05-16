Рособрнадзор раскрыл, когда ждать изменений в ЕГЭ Глава Рособрнадзора Музаев: серьезных изменений в ЕГЭ не будет в ближайшие 10 лет 16 мая 2023 в 16:44 Размер текста - 17 + ЕГЭ не претерпит сильных изменений в ближайшие 10 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Серьезных изменений в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не стоит ждать в ближайшие 10 лет. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет», — сказал Анзор Музаев. Трансляция его выступления проводится в социальной сети «ВКонтакте». Ранее российские учителя, прошедшие досрочный этап ЕГЭ, рассказали, что экзамен по русскому языку в 2023 году станет сложнее. Также сообщалось о появлении новых экспериментальных задач в ЕГЭ по физике. Серьезных изменений в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не стоит ждать в ближайшие 10 лет. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет», — сказал Анзор Музаев. Трансляция его выступления проводится в социальной сети «ВКонтакте». Ранее российские учителя, прошедшие досрочный этап ЕГЭ, рассказали, что экзамен по русскому языку в 2023 году станет сложнее. Также сообщалось о появлении новых экспериментальных задач в ЕГЭ по физике. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям