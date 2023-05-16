Рособрнадзор раскрыл, когда ждать изменений в ЕГЭ

ЕГЭ не претерпит сильных изменений в ближайшие 10 лет
Серьезных изменений в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не стоит ждать в ближайшие 10 лет. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет», — сказал Анзор Музаев.
Ранее российские учителя, прошедшие досрочный этап ЕГЭ, рассказали, что экзамен по русскому языку в 2023 году станет сложнее. Также сообщалось о появлении новых экспериментальных задач в ЕГЭ по физике.
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