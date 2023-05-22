Челябинец рассчитался с миллионным долгом по алиментам, отслужив в зоне СВО

Служба в зоне СВО заставила мужчину пересмотреть приоритеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец, отслужив полгода в зоне СВО, пересмотрел свои взгляды по поводу выплаты алиментов матери своего ребенка. Если до службы он уклонялся от них, то вернувшись, начал рассчитываться с почти миллионным долгом, сообщили URA.RU 19 мая в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

«Мужчина заключил военный контракт. Вернувшись через полгода, он сразу выплатил взыскателю 300 тысяч рублей, еще 100 тысяч рублей были зачтены в погашение алиментного долга по расписке взыскателя о потраченных денежных средствах, снятых со счета отца ребенка. Этот счет для зачисления денежного довольствия и прочих выплат был открыт военнослужащим, и он указал в числе близких людей, имеющих доступ к этому счету, свою бывшую жену — мать ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Там отметили, что на сегодняшний день сумма долга составляет 200 тысяч рублей. Гражданин заверил, что обязательно найдет работу и выплатит долг. Месяцы службы заставили его пересмотреть свои приоритеты и выбрать иные ценности.