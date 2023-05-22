22 мая 2023

В центре Кургана перекрыли движение на дороге рядом с роддомом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
В Кургане закрыли движение для транспорта на участке улицы Максима Горького Фото:

В Кургане перекрыли движение автомобилей на участке дороги по улице Максима Горького. Об этом сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте».

«Перекрыто движение транспорта по ул. Максима Горького от Блюхера до Савельева. Набирает обороты второй этап капитального ремонта магистрального трубопровода тепловой сети по улице Максима Горького», — указано в посте группы.

Сообщается, что возраст трубопровода на данном участке местами достигает 57 лет. Как указано в группе, эта тепломагистраль была проложена в период с 1966 по 1978 годы. «Ежегодно своими силами нам удавалось подготовить ее к работе в зимний период, тем не менее высокий износ значительно затягивал сроки и проходил с большим количеством раскопок», — отмечают в посте.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана закрывали оживленный перекресток улиц Максима Горького и Ленина. Она была закрыта почти на две недели.

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В Кургане перекрыли движение автомобилей на участке дороги по улице Максима Горького. Об этом сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте». «Перекрыто движение транспорта по ул. Максима Горького от Блюхера до Савельева. Набирает обороты второй этап капитального ремонта магистрального трубопровода тепловой сети по улице Максима Горького», — указано в посте группы. Сообщается, что возраст трубопровода на данном участке местами достигает 57 лет. Как указано в группе, эта тепломагистраль была проложена в период с 1966 по 1978 годы. «Ежегодно своими силами нам удавалось подготовить ее к работе в зимний период, тем не менее высокий износ значительно затягивал сроки и проходил с большим количеством раскопок», — отмечают в посте. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана закрывали оживленный перекресток улиц Максима Горького и Ленина. Она была закрыта почти на две недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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