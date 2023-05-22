В центре Кургана перекрыли движение на дороге рядом с роддомом

В Кургане закрыли движение для транспорта на участке улицы Максима Горького Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане перекрыли движение автомобилей на участке дороги по улице Максима Горького. Об этом сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте».

«Перекрыто движение транспорта по ул. Максима Горького от Блюхера до Савельева. Набирает обороты второй этап капитального ремонта магистрального трубопровода тепловой сети по улице Максима Горького», — указано в посте группы.

Сообщается, что возраст трубопровода на данном участке местами достигает 57 лет. Как указано в группе, эта тепломагистраль была проложена в период с 1966 по 1978 годы. «Ежегодно своими силами нам удавалось подготовить ее к работе в зимний период, тем не менее высокий износ значительно затягивал сроки и проходил с большим количеством раскопок», — отмечают в посте.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана закрывали оживленный перекресток улиц Максима Горького и Ленина. Она была закрыта почти на две недели.