В центре Кургана закроют оживленный перекресток

В Кургане из-за ремонта закроют перекресток центральных улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане закроют перекресток улиц Максима Горького и Ленина. Оживленная дорога в центре города будет закрыта для транспорта со 2 по 12 сентября. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта на перекрестке ул. Максима Горького — ул. Ленина», — говорится в опубликованном сообщении. Сроки перекрытия — со 2 по 12 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на три недели закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Пролетарской, расположенный рядом с Некрасовским мостом, на котором идет ремонт. Причина — масштабная реконструкция сетей по улице Коли Мяготина.