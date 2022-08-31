31 августа 2022

В центре Кургана закроют оживленный перекресток

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , знак стоп, ограничительная лента, ремонтные работы
В Кургане из-за ремонта закроют перекресток центральных улиц Фото:

В Кургане закроют перекресток улиц Максима Горького и Ленина. Оживленная дорога в центре города будет закрыта для транспорта со 2 по 12 сентября. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта на перекрестке ул. Максима Горького — ул. Ленина», — говорится в опубликованном сообщении. Сроки перекрытия — со 2 по 12 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на три недели закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Пролетарской, расположенный рядом с Некрасовским мостом, на котором идет ремонт. Причина — масштабная реконструкция сетей по улице Коли Мяготина.

В Кургане со 2 по 12 сентября закрывают для движения перекресток центральных улиц

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В Кургане закроют перекресток улиц Максима Горького и Ленина. Оживленная дорога в центре города будет закрыта для транспорта со 2 по 12 сентября. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта на перекрестке ул. Максима Горького — ул. Ленина», — говорится в опубликованном сообщении. Сроки перекрытия — со 2 по 12 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на три недели закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Пролетарской, расположенный рядом с Некрасовским мостом, на котором идет ремонт. Причина — масштабная реконструкция сетей по улице Коли Мяготина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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