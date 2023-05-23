«Ростелеком» объяснил, почему пользователи не могут зайти на зарубежные сайты

Клиенты «Ростелекома» столкнулись с проблемами при посещении зарубежных сайтов из-за проблем на одной из площадок обмена трафика компании в Европе. Об этом рассказали пресс-службе «Ростелекома».
«Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что в России сеть работает исправно. В данный момент в компании приняли решение о подключении резервных международных каналов связи, заключили в пресс-службе.
Ранее пользователи сети Интернет столкнулись с проблемами при посещении зарубежных сайтов. Трудности возникли у клиентов оператора «Ростелеком».
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