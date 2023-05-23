«Ростелеком» объяснил, почему пользователи не могут зайти на зарубежные сайты

Клиенты «Ростелекома» столкнулись с трудностями из-за перебоев на площадке по обмену трафика в Европе
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Виды Екатеринбурга, ростелеком
Возникли перебои на площадке обмена трафика в Европе, заявили в «Ростелекоме» Фото:

Клиенты «Ростелекома» столкнулись с проблемами при посещении зарубежных сайтов из-за проблем на одной из площадок обмена трафика компании в Европе. Об этом рассказали пресс-службе «Ростелекома».

«Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что в России сеть работает исправно. В данный момент в компании приняли решение о подключении резервных международных каналов связи, заключили в пресс-службе.

Ранее пользователи сети Интернет столкнулись с проблемами при посещении зарубежных сайтов. Трудности возникли у клиентов оператора «Ростелеком».

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Клиенты «Ростелекома» столкнулись с проблемами при посещении зарубежных сайтов из-за проблем на одной из площадок обмена трафика компании в Европе. Об этом рассказали пресс-службе «Ростелекома». «Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что в России сеть работает исправно. В данный момент в компании приняли решение о подключении резервных международных каналов связи, заключили в пресс-службе. Ранее пользователи сети Интернет столкнулись с проблемами при посещении зарубежных сайтов. Трудности возникли у клиентов оператора «Ростелеком».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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