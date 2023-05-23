Электронную туристическую визу в РФ хотят запустить с 1 июля

С 1 июля 2023 года МИД РФ может запустить электронную туристическую визу, которая упростит получение разрешений на посещении территории России. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
«МИД обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года», — передает слова Решетникова ТАСС. Он добавил, что виза позволит упростить получение разрешений на посещение территории России.
Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что единые электронные визы будут оформлены для граждан из 52 стран, передает «Ридус». Виза оформляется для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. С помощью данной визы иностранец сможет находиться на территории России не более 16 дней, сообщает Nation News.
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