Пермские депутаты станут членами советов директоров компаний краевых властей

Депутаты заксобрания Пермского края будут включены в обновленные составы советов директоров двух компаний: «Корпорации развития Пермского края» (АО «КРПК») и «Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования» (АО «ПАИЖК»). Данный вопрос рассматривался на комитете инфраструктуре краевого парламента, передает корреспондент URA.RU.
«В состав совета директоров АО „Корпорация развития Пермского края“ предлагается направить Геннадия Шилова и Павла Черепанова. В состав совета директоров „ПАИЖК“ предложены кандидатуры Павла Черепанова, а также Александра Житникова», — сообщил на заседании председатель комитета Павел Черепанов.
С предложением о включении депутатов в состав советов директоров указанных АО к спикеру заксобрания Валерию Сухих обратился и. о. главы администрации Александр Смертин. Члены комитета единогласно поддержали предложенные кандидатуры.
Единственным учредителем акционерных обществ является министерство строительства Прикамья. АО «КПРК» реализует в крае проекты по строительству недвижимости и инфраструктуры. АО «ПАИЖК» оказывает финансовые услуги организациям, осуществляет функции застройщика-генподрядчика.
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