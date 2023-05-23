Наркоторговец станет свидетелем по делу об убийстве матери и ее дочери в Кургане

Курганца обвиняют в убийстве матери и дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отбывающий наказание за организацию преступного сообщества для сбыта наркотиков Леонид Богач вызван свидетелем в суд над курганцем по делу об убийстве матери и дочери Аминовых, совершенном в 2012 году. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на судебном заседании.

«Просим вызвать на заседание для допроса находящегося в местах лишения свободы Богача Леонида Сергеевича», — обратился к судье прокурор. Признанного виновным в организации наркосообщества Богача и еще одного осужденного собираются допросить с использованием видеоконференцсвязи. Их показания прокуратура постарается использовать для доказательства вины подсудимого Мансуржана Рахимова, которого следствие считает убийцей семьи Аминовых.

Помимо осужденных, свидетелями на процессе по делу об убийстве в 2012 году матери и дочери являются еще несколько курганцев. Однако в суд по повестке никто из них не явился. Сторона обвинения предложила заслушать письменные показания некоторых свидетелей, но защита опротестовала их оглашение.

Суд постановил доставить на заседание неявившихся свидетелей. Слушание по делу перенесли на 31 мая.

По версии следствия, Рахимов в январе 2012 года был в гостях у потерпевших. Тогда же в дом пришел один из представителей криминального сообщества Кургана. После этого 40-летняя предприниматель и ее 8-летняя дочь были зарезаны, а с места преступления похищены ценные вещи. О преступлении в полицию заявил сам Рахимов.

Установить причастность обвиняемого удалось благодаря экспертизам. Мужчина был задержан. Второй участник преступления скончался, уголовное дело в отношении его прекращено.