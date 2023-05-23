Пермский бизнес поедет налаживать связи в Китай

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Поездка в Китай состоится в июне Фото:

Предприятия Пермского края отправятся в составе бизнес-миссии в Китай в июне. Об этом заявил глава Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов.

«Мы планируем в этом году в Беларусь, Азербайджан и большая бизнес-миссия международная будет в Китай. Она состоится в июне», — рассказал Белов в интервью РБК Пермь, запись которого опубликована в telegram-канале издания.

По словам Белова, на сегодняшний день состав миссии полностью сформирован. В нее войдут 33 организации, в том числе крупные предприятия и администрация Перми. В основном пермскую делегацию интересуют инновационные направления.

Ранее URA.RU рассказывало об успешной бизнес-миссии краевой администрации в Индию. По оценке, заключенные контракты между индийским и пермским бизнесом принесли Прикамью 1,5 млрд рублей.

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Предприятия Пермского края отправятся в составе бизнес-миссии в Китай в июне. Об этом заявил глава Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов. «Мы планируем в этом году в Беларусь, Азербайджан и большая бизнес-миссия международная будет в Китай. Она состоится в июне», — рассказал Белов в интервью РБК Пермь, запись которого опубликована в telegram-канале издания. По словам Белова, на сегодняшний день состав миссии полностью сформирован. В нее войдут 33 организации, в том числе крупные предприятия и администрация Перми. В основном пермскую делегацию интересуют инновационные направления. Ранее URA.RU рассказывало об успешной бизнес-миссии краевой администрации в Индию. По оценке, заключенные контракты между индийским и пермским бизнесом принесли Прикамью 1,5 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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