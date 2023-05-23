Пермский бизнес поедет налаживать связи в Китай

Поездка в Китай состоится в июне Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Предприятия Пермского края отправятся в составе бизнес-миссии в Китай в июне. Об этом заявил глава Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов.

«Мы планируем в этом году в Беларусь, Азербайджан и большая бизнес-миссия международная будет в Китай. Она состоится в июне», — рассказал Белов в интервью РБК Пермь, запись которого опубликована в telegram-канале издания.

По словам Белова, на сегодняшний день состав миссии полностью сформирован. В нее войдут 33 организации, в том числе крупные предприятия и администрация Перми. В основном пермскую делегацию интересуют инновационные направления.

Ранее URA.RU рассказывало об успешной бизнес-миссии краевой администрации в Индию. По оценке, заключенные контракты между индийским и пермским бизнесом принесли Прикамью 1,5 млрд рублей.