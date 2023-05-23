Минобороны РФ назвало причину атак на Белгородскую область Минобороны РФ: после поражения в Артемовске Киев совершает теракты против мирных жителей 23 мая 2023 в 16:38 Размер текста - 17 + Киев перешел к терактам после потери Артемовска Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область После поражения в боях за Артемовск (Бахмут) Киев начал активно прибегать к терактам против мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны России, объяснив причину атак диверсантов на Белгородскую область. «Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения», — заявили в Министерстве обороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее, 20 мая, стало известно об освобождении российской армией Артемовска. После этого, 22 мая, украинская ДРГ прорвалась в Белгородскую область. В Следственном комитете России атаку признали терактом. В СМИ писали, что нападением на регион Киев пытается отвлечь внимание от поражения в битве за Артемовск, пишет деловое издание «Взгляд». А президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что потеря Бахмута способна привести к поражению Киева в конфликте. После поражения в боях за Артемовск (Бахмут) Киев начал активно прибегать к терактам против мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны России, объяснив причину атак диверсантов на Белгородскую область. «Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения», — заявили в Министерстве обороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее, 20 мая, стало известно об освобождении российской армией Артемовска. После этого, 22 мая, украинская ДРГ прорвалась в Белгородскую область. В Следственном комитете России атаку признали терактом. В СМИ писали, что нападением на регион Киев пытается отвлечь внимание от поражения в битве за Артемовск, пишет деловое издание «Взгляд». А президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что потеря Бахмута способна привести к поражению Киева в конфликте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям