Минобороны РФ назвало причину атак на Белгородскую область

После поражения в боях за Артемовск (Бахмут) Киев начал активно прибегать к терактам против мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны России, объяснив причину атак диверсантов на Белгородскую область.
«Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения», — заявили в Министерстве обороны. Сообщение опубликовано в
Ранее, 20 мая, стало известно об освобождении российской армией Артемовска. После этого, 22 мая, украинская ДРГ прорвалась в Белгородскую область. В Следственном комитете России атаку признали терактом. В СМИ писали, что нападением на регион Киев пытается отвлечь внимание от поражения в битве за Артемовск, пишет деловое издание «Взгляд». А президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что потеря Бахмута способна привести к поражению Киева в конфликте.
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