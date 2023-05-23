Минобороны РФ назвало причину атак на Белгородскую область

Минобороны РФ: после поражения в Артемовске Киев совершает теракты против мирных жителей
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Киев перешел к терактам после потери Артемовска Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

После поражения в боях за Артемовск (Бахмут) Киев начал активно прибегать к терактам против мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны России, объяснив причину атак диверсантов на Белгородскую область.

«Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения», — заявили в Министерстве обороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее, 20 мая, стало известно об освобождении российской армией Артемовска. После этого, 22 мая, украинская ДРГ прорвалась в Белгородскую область. В Следственном комитете России атаку признали терактом. В СМИ писали, что нападением на регион Киев пытается отвлечь внимание от поражения в битве за Артемовск, пишет деловое издание «Взгляд». А президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что потеря Бахмута способна привести к поражению Киева в конфликте.

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После поражения в боях за Артемовск (Бахмут) Киев начал активно прибегать к терактам против мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны России, объяснив причину атак диверсантов на Белгородскую область. «Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения», — заявили в Министерстве обороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее, 20 мая, стало известно об освобождении российской армией Артемовска. После этого, 22 мая, украинская ДРГ прорвалась в Белгородскую область. В Следственном комитете России атаку признали терактом. В СМИ писали, что нападением на регион Киев пытается отвлечь внимание от поражения в битве за Артемовск, пишет деловое издание «Взгляд». А президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что потеря Бахмута способна привести к поражению Киева в конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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