Нападение на Белгородскую область признано терактом

Нападение ВСУ на Белгородскую область признано терактом. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Следственный комитет России признал нападение украинских военных формирований на Белгородскую область терактом», — сообщили в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что в результате нападения получили ранения несколько жителей. В ходе нападения ВСУ применяли минометный и артиллерийский обстрел, заключили в СК.
ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. На ликвидацию диверсантов были брошены силы погранслужбы, ФСБ и военные. Об атаке доложено президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.
Нападение ВСУ на Белгородскую область признано терактом. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Следственный комитет России признал нападение украинских военных формирований на Белгородскую область терактом», — сообщили в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что в результате нападения получили ранения несколько жителей. В ходе нападения ВСУ применяли минометный и артиллерийский обстрел, заключили в СК. ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. На ликвидацию диверсантов были брошены силы погранслужбы, ФСБ и военные. Об атаке доложено президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.