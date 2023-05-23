Нападение на Белгородскую область признано терактом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК РФ признал диверсию ВСУ в Белгородской области терактом Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Нападение ВСУ на Белгородскую область признано терактом. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Следственный комитет России признал нападение украинских военных формирований на Белгородскую область терактом», — сообщили в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что в результате нападения получили ранения несколько жителей. В ходе нападения ВСУ применяли минометный и артиллерийский обстрел, заключили в СК.

ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. На ликвидацию диверсантов были брошены силы погранслужбы, ФСБ и военные. Об атаке доложено президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нападение ВСУ на Белгородскую область признано терактом. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Следственный комитет России признал нападение украинских военных формирований на Белгородскую область терактом», — сообщили в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что в результате нападения получили ранения несколько жителей. В ходе нападения ВСУ применяли минометный и артиллерийский обстрел, заключили в СК. ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. На ликвидацию диверсантов были брошены силы погранслужбы, ФСБ и военные. Об атаке доложено президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...