Аномальная жара и едкий смог в Свердловской области продержатся до конца весны

Синоптики предупредили жителей Свердловской области об аномальной жаре и едком смоге до 29 мая 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Уралгидрометцентра.
«С 24 по 29 мая в отдельных районах Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — сказано в сообщении. Также в регионе прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе с 23 по 29 мая.
Ранее URA.RU писало, что столбики термометров в некоторых городах Свердловской области поднимутся до +30 градусов и выше. В связи с чем агентство подготовило небольшую памятку, как пережить по-настоящему летний зной.
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