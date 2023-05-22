22 мая 2023

Аномальная жара и едкий смог в Свердловской области продержатся до конца весны

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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, жара, девочка, фонтан, вода
Аномальная жара на Среднем Урале продлится до 29 мая Фото:

Синоптики предупредили жителей Свердловской области об аномальной жаре и едком смоге до 29 мая 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Уралгидрометцентра.

«С 24 по 29 мая в отдельных районах Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — сказано в сообщении. Также в регионе прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе с 23 по 29 мая.

Ранее URA.RU писало, что столбики термометров в некоторых городах Свердловской области поднимутся до +30 градусов и выше. В связи с чем агентство подготовило небольшую памятку, как пережить по-настоящему летний зной.

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Синоптики предупредили жителей Свердловской области об аномальной жаре и едком смоге до 29 мая 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Уралгидрометцентра. «С 24 по 29 мая в отдельных районах Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — сказано в сообщении. Также в регионе прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе с 23 по 29 мая. Ранее URA.RU писало, что столбики термометров в некоторых городах Свердловской области поднимутся до +30 градусов и выше. В связи с чем агентство подготовило небольшую памятку, как пережить по-настоящему летний зной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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