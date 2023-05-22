Свердловчанам рассказали, как пережить жару. Фото

URA.RU подготовило памятку по защите от жары для свердловчан

23 мая 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Откажитесь от кофеина и газировок, поскольку они грозят организму обезвоживанием Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловскую область на этой неделе пришло полноценное лето. Столбик термометра в некоторых городах поднимется до +30 градусов и выше. Вместе с положительными моментами, такая жара может и негативно сказаться на здоровье свердловчан. URA.RU подготовило небольшую памятку, как пережить по-настоящему летний зной. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, носите свободную одежду светлых цветов. Сократите время пребывания на солнце (особенно с 11 до 17 часов). Прикрывайте родинки и родимые пятна, а также не выходите на улицу без головного убора. Откажитесь от кофеина и газировки, поскольку они грозят организму обезвоживанием. Исключите из своего рациона наваристые супы, алкоголь, острую и жареную пищу. Принимайте прохладный душ и закрывайте окна занавесками. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 25 мая ожидается температура свыше +30 градусов. Такая погода продержится в регионе до конца недели. Памятка URA.RU по защите от жары Фото: URA.RU

В Свердловскую область на этой неделе пришло полноценное лето. Столбик термометра в некоторых городах поднимется до +30 градусов и выше. Вместе с положительными моментами, такая жара может и негативно сказаться на здоровье свердловчан. URA.RU подготовило небольшую памятку, как пережить по-настоящему летний зной. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, носите свободную одежду светлых цветов. Сократите время пребывания на солнце (особенно с 11 до 17 часов). Прикрывайте родинки и родимые пятна, а также не выходите на улицу без головного убора. Откажитесь от кофеина и газировки, поскольку они грозят организму обезвоживанием. Исключите из своего рациона наваристые супы, алкоголь, острую и жареную пищу. Принимайте прохладный душ и закрывайте окна занавесками. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 25 мая ожидается температура свыше +30 градусов. Такая погода продержится в регионе до конца недели.