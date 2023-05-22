В Свердловскую область на этой неделе пришло полноценное лето. Столбик термометра в некоторых городах поднимется до +30 градусов и выше. Вместе с положительными моментами, такая жара может и негативно сказаться на здоровье свердловчан. URA.RU подготовило небольшую памятку, как пережить по-настоящему летний зной.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей, носите свободную одежду светлых цветов. Сократите время пребывания на солнце (особенно с 11 до 17 часов). Прикрывайте родинки и родимые пятна, а также не выходите на улицу без головного убора.
Откажитесь от кофеина и газировки, поскольку они грозят организму обезвоживанием. Исключите из своего рациона наваристые супы, алкоголь, острую и жареную пищу. Принимайте прохладный душ и закрывайте окна занавесками.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 25 мая ожидается температура свыше +30 градусов. Такая погода продержится в регионе до конца недели.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.