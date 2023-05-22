22 мая 2023

Свердловчанам рассказали, как пережить жару. Фото

URA.RU подготовило памятку по защите от жары для свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Велосипед, скейт, ролики, самокат. Екатеринбург, октябрьская площадь, жара, солнечная погода
Откажитесь от кофеина и газировок, поскольку они грозят организму обезвоживанием Фото:

В Свердловскую область на этой неделе пришло полноценное лето. Столбик термометра в некоторых городах поднимется до +30 градусов и выше. Вместе с положительными моментами, такая жара может и негативно сказаться на здоровье свердловчан. URA.RU подготовило небольшую памятку, как пережить по-настоящему летний зной.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей, носите свободную одежду светлых цветов. Сократите время пребывания на солнце (особенно с 11 до 17 часов). Прикрывайте родинки и родимые пятна, а также не выходите на улицу без головного убора.

Откажитесь от кофеина и газировки, поскольку они грозят организму обезвоживанием. Исключите из своего рациона наваристые супы, алкоголь, острую и жареную пищу. Принимайте прохладный душ и закрывайте окна занавесками.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 25 мая ожидается температура свыше +30 градусов. Такая погода продержится в регионе до конца недели.

Памятка URA.RU по защите от жары
Памятка URA.RU по защите от жары
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловскую область на этой неделе пришло полноценное лето. Столбик термометра в некоторых городах поднимется до +30 градусов и выше. Вместе с положительными моментами, такая жара может и негативно сказаться на здоровье свердловчан. URA.RU подготовило небольшую памятку, как пережить по-настоящему летний зной. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, носите свободную одежду светлых цветов. Сократите время пребывания на солнце (особенно с 11 до 17 часов). Прикрывайте родинки и родимые пятна, а также не выходите на улицу без головного убора. Откажитесь от кофеина и газировки, поскольку они грозят организму обезвоживанием. Исключите из своего рациона наваристые супы, алкоголь, острую и жареную пищу. Принимайте прохладный душ и закрывайте окна занавесками. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 25 мая ожидается температура свыше +30 градусов. Такая погода продержится в регионе до конца недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...