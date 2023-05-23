Путин заявил о попытках прекратить войну с помощью спецоперации

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что противник уже девять лет ведет войну против российского народа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия с помощью спецоперации на Украине пытается прекратить войну против россиян, оказавшихся за пределами своей родины. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа, который в силу исторической несправедливости оказался за границами нашей родины», — заявил Владимир Путин в ходе церемонии награждения. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что противник ведет войну против российского народа уже девять лет.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских неонацистов.

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Россия с помощью спецоперации на Украине пытается прекратить войну против россиян, оказавшихся за пределами своей родины. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа, который в силу исторической несправедливости оказался за границами нашей родины», — заявил Владимир Путин в ходе церемонии награждения. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что противник ведет войну против российского народа уже девять лет. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских неонацистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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