В мире

Украина

FT: Киев раскритиковал новый план США по урегулированию конфликта

20 ноября 2025 в 03:18
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Киев раскритиковал предложенный США план мирного урегулирования конфликта. Украинские чиновники заявили, что документ не будет реализован без существенных изменений. Об этом сообщают источники.

«Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что без существенных изменений он не будет реализован на Украине. Один из источников, ознакомившийся с документом, охарактеризовал план США как „очень однотипный“, — пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Новый план США по мирному урегулированию конфликта предполагает ряд условий: сокращение численности ВСУ минимум вдвое, отказ Украины от некоторых видов вооружений и от Донбасса, признание русского языка и Украинской православной церкви. При этом в российском МИД не подтвердили, что план обсуждается с Россией — по словам Марии Захаровой, США не связывались с российской стороной по данному вопросу.

