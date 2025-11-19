FT: Киев раскритиковал новый план США по урегулированию конфликта

Украинские власти критикуют американский проект урегулирования конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Киев раскритиковал предложенный США план мирного урегулирования конфликта. Украинские чиновники заявили, что документ не будет реализован без существенных изменений. Об этом сообщают источники.

«Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что без существенных изменений он не будет реализован на Украине. Один из источников, ознакомившийся с документом, охарактеризовал план США как „очень однотипный“, — пишет Financial Times со ссылкой на источники.