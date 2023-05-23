Тюменские театры начинают гастроли в ХМАО и ЯНАО с громких премьер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера спектакля 8 женщин. Выступление групппы Oqujav. Тюмень., театр, сцена, движение, актрисы, подушки
Гастроли продлятся до сентября Фото:

Тюменские театры начинают гастроли в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Артисты покажут такие известные спектакли, как «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» и «Шут Балакирев».

«Во вторник, 23 мая, в Нижневартовске выступит Тюменский театр кукол („Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена“), а в Ханты-Мансийске — Тюменский филармонический оркестр. В ЯНАО представления сегодня намечены в Новом Уренгое и Салехарде, где пройдут выступления Тобольского драмтеатра (спектакль „Шут Балакирев“) и концерт коллектива „Формэйшн Вера“», — следует из афиши на сайте проекта «Культурное Сотрудничество».

Кроме того выступления запланированы в Сургуте, Нефтеюганске и Ноябрьске. Среди участников гастролей также коллективы Тюменского Большого драмтеатра, ансамбля «Зори Тюмени», театра «Гелиос», а также камерного оркестра «Камерата Сибири». «Проект позволит жителям автономных округов увидеть лучшие музыкальные, театральные, танцевальные постановки творческих коллективов Тюменской области. Каждый участник проекта имеет интересную историю создания и развития, достижения и уникальные особенности», — сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Проект «Культурное сотрудничество» — инициатива губернаторов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Гастроли продлятся до сентября.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские театры начинают гастроли в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Артисты покажут такие известные спектакли, как «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» и «Шут Балакирев». «Во вторник, 23 мая, в Нижневартовске выступит Тюменский театр кукол („Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена“), а в Ханты-Мансийске — Тюменский филармонический оркестр. В ЯНАО представления сегодня намечены в Новом Уренгое и Салехарде, где пройдут выступления Тобольского драмтеатра (спектакль „Шут Балакирев“) и концерт коллектива „Формэйшн Вера“», — следует из афиши на сайте проекта «Культурное Сотрудничество». Кроме того выступления запланированы в Сургуте, Нефтеюганске и Ноябрьске. Среди участников гастролей также коллективы Тюменского Большого драмтеатра, ансамбля «Зори Тюмени», театра «Гелиос», а также камерного оркестра «Камерата Сибири». «Проект позволит жителям автономных округов увидеть лучшие музыкальные, театральные, танцевальные постановки творческих коллективов Тюменской области. Каждый участник проекта имеет интересную историю создания и развития, достижения и уникальные особенности», — сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. Проект «Культурное сотрудничество» — инициатива губернаторов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Гастроли продлятся до сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...