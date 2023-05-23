Тюменские театры начинают гастроли в ХМАО и ЯНАО с громких премьер

23 мая 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Гастроли продлятся до сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские театры начинают гастроли в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Артисты покажут такие известные спектакли, как «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» и «Шут Балакирев». «Во вторник, 23 мая, в Нижневартовске выступит Тюменский театр кукол („Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена“), а в Ханты-Мансийске — Тюменский филармонический оркестр. В ЯНАО представления сегодня намечены в Новом Уренгое и Салехарде, где пройдут выступления Тобольского драмтеатра (спектакль „Шут Балакирев“) и концерт коллектива „Формэйшн Вера“», — следует из афиши на сайте проекта «Культурное Сотрудничество». Кроме того выступления запланированы в Сургуте, Нефтеюганске и Ноябрьске. Среди участников гастролей также коллективы Тюменского Большого драмтеатра, ансамбля «Зори Тюмени», театра «Гелиос», а также камерного оркестра «Камерата Сибири». «Проект позволит жителям автономных округов увидеть лучшие музыкальные, театральные, танцевальные постановки творческих коллективов Тюменской области. Каждый участник проекта имеет интересную историю создания и развития, достижения и уникальные особенности», — сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. Проект «Культурное сотрудничество» — инициатива губернаторов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Гастроли продлятся до сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские театры начинают гастроли в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Артисты покажут такие известные спектакли, как «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» и «Шут Балакирев». «Во вторник, 23 мая, в Нижневартовске выступит Тюменский театр кукол („Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена“), а в Ханты-Мансийске — Тюменский филармонический оркестр. В ЯНАО представления сегодня намечены в Новом Уренгое и Салехарде, где пройдут выступления Тобольского драмтеатра (спектакль „Шут Балакирев“) и концерт коллектива „Формэйшн Вера“», — следует из афиши на сайте проекта «Культурное Сотрудничество». Кроме того выступления запланированы в Сургуте, Нефтеюганске и Ноябрьске. Среди участников гастролей также коллективы Тюменского Большого драмтеатра, ансамбля «Зори Тюмени», театра «Гелиос», а также камерного оркестра «Камерата Сибири». «Проект позволит жителям автономных округов увидеть лучшие музыкальные, театральные, танцевальные постановки творческих коллективов Тюменской области. Каждый участник проекта имеет интересную историю создания и развития, достижения и уникальные особенности», — сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. Проект «Культурное сотрудничество» — инициатива губернаторов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Гастроли продлятся до сентября.