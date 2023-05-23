Какие льготы положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для участников спецоперации и их детей
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Минобрнауки рассказало о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобрнауки РФ рассказало о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы. В частности, вузам рекомендовали снизить стоимость обучения для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. URA.RU выделило главное из обращения министерства к вузам:

  • Вузам рекомендовано снизить стоимость обучения для участников СВО и их детей. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ.
  • Вузам также следует оказывать обучающимся участникам СВО и их детям материальную помощь. Таким образом, студенты-участники СВО и их дети на очной форме обучения, обучающиеся на бюджетной основе, могут получить государственную социальную стипендию до конца обучения. Для этого им нужно предоставить удостоверение ветерана боевых действий;
  • Университеты должны предоставлять военным, участвовавшим в боевых действиях в зоне спецоперации и их детям рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг.

  • Вузам следует предоставить обучающимся, которые имеют статус участника спецоперации, и детям-студентам участников СВО место в общежитии в первую очередь. Университеты могут освободить таких обучающихся от платы за проживание или снизить ее размер.

  • Участники СВО и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты, благодаря которой возможно поступление без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности). Воспользоваться такой квотой могут Герои РФ и их дети; лица, награжденные тремя орденами Мужества и их дети; дети, чей родитель погиб или получил увечье либо заболевание в ходе спецоперации. Дети участников СВО также могут выбрать: поступать с помощью внутренних экзаменов вузов или по результатам ЕГЭ.

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Минобрнауки РФ рассказало о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы. В частности, вузам рекомендовали снизить стоимость обучения для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. URA.RU выделило главное из обращения министерства к вузам: Вузам следует предоставить обучающимся, которые имеют статус участника спецоперации, и детям-студентам участников СВО место в общежитии в первую очередь. Университеты могут освободить таких обучающихся от платы за проживание или снизить ее размер. Участники СВО и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты, благодаря которой возможно поступление без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности). Воспользоваться такой квотой могут Герои РФ и их дети; лица, награжденные тремя орденами Мужества и их дети; дети, чей родитель погиб или получил увечье либо заболевание в ходе спецоперации. Дети участников СВО также могут выбрать: поступать с помощью внутренних экзаменов вузов или по результатам ЕГЭ.
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