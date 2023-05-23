Какие льготы положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для участников спецоперации и их детей

23 мая 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Минобрнауки рассказало о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобрнауки РФ рассказало о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы. В частности, вузам рекомендовали снизить стоимость обучения для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. URA.RU выделило главное из обращения министерства к вузам: Вузам рекомендовано снизить стоимость обучения для участников СВО и их детей. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ .

. Вузам также следует оказывать обучающимся участникам СВО и их детям материальную помощь. Таким образом, студенты-участники СВО и их дети на очной форме обучения, обучающиеся на бюджетной основе, могут получить государственную социальную стипендию до конца обучения. Для этого им нужно предоставить удостоверение ветерана боевых действий;

Университеты должны предоставлять военным, участвовавшим в боевых действиях в зоне спецоперации и их детям рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг.

Вузам следует предоставить обучающимся, которые имеют статус участника спецоперации, и детям-студентам участников СВО место в общежитии в первую очередь. Университеты могут освободить таких обучающихся от платы за проживание или снизить ее размер.

Участники СВО и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты, благодаря которой возможно поступление без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности). Воспользоваться такой квотой могут Герои РФ и их дети; лица, награжденные тремя орденами Мужества и их дети; дети, чей родитель погиб или получил увечье либо заболевание в ходе спецоперации. Дети участников СВО также могут выбрать: поступать с помощью внутренних экзаменов вузов или по результатам ЕГЭ.

Минобрнауки РФ рассказало о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы. В частности, вузам рекомендовали снизить стоимость обучения для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. URA.RU выделило главное из обращения министерства к вузам: Вузам следует предоставить обучающимся, которые имеют статус участника спецоперации, и детям-студентам участников СВО место в общежитии в первую очередь. Университеты могут освободить таких обучающихся от платы за проживание или снизить ее размер. Участники СВО и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты, благодаря которой возможно поступление без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности). Воспользоваться такой квотой могут Герои РФ и их дети; лица, награжденные тремя орденами Мужества и их дети; дети, чей родитель погиб или получил увечье либо заболевание в ходе спецоперации. Дети участников СВО также могут выбрать: поступать с помощью внутренних экзаменов вузов или по результатам ЕГЭ.